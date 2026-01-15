USD 1.7000
EUR 1.9778
RUB 2.1676
Подписаться на уведомления
Иран под угрозой удара
Новость дня
Иран под угрозой удара

Россия высылает сотрудника британского посольства

12:15 624

Россия лишила аккредитации сотрудника британского посольства Гарета Самьюэля Дэвиса, которого ФСБ обвинила в работе на спецслужбы Великобритании под прикрытием.

ФСБ утверждает, что Дэвис, который занимал должность второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве, был «незаявленным сотрудником британских спецслужб».

МИД России вызвал временную поверенную в делах Великобритании Дейни Долакию и выразил ей «решительный протест». В российском ведомстве заявили, что лишенный аккредитации Гарет Самьюэль Дэвис должен покинуть страну в течение двух недель и пообещали, что если «Лондон пойдет на эскалацию», российская сторона даст зеркальный ответ.

И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
11:50 3251
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
13:32 242
В России судят Шихлинского и Сафаровых
В России судят Шихлинского и Сафаровых видео
12:50 971
Европа и Канада приветствуют действия Азербайджана
Европа и Канада приветствуют действия Азербайджана
12:25 1967
Пашинян пообещал Азербайджану
Пашинян пообещал Азербайджану
12:22 2450
Ее время прошло: за Юлей пришли
Ее время прошло: за Юлей пришли новая главная тема
11:04 3180
«Хорошо ладим»: Трамп и Родригес обсудили будущее Венесуэлы
«Хорошо ладим»: Трамп и Родригес обсудили будущее Венесуэлы
11:37 1069
Трамп хочет блицкриг против Ирана
Трамп хочет блицкриг против Ирана обновлено 10:41
10:41 10536
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу горячая тема; все еще актуально
01:07 5886
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой...
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой... видео
08:20 3623
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх теория революции; все еще актуально
00:30 2535

ЭТО ВАЖНО

И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
11:50 3251
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
13:32 242
В России судят Шихлинского и Сафаровых
В России судят Шихлинского и Сафаровых видео
12:50 971
Европа и Канада приветствуют действия Азербайджана
Европа и Канада приветствуют действия Азербайджана
12:25 1967
Пашинян пообещал Азербайджану
Пашинян пообещал Азербайджану
12:22 2450
Ее время прошло: за Юлей пришли
Ее время прошло: за Юлей пришли новая главная тема
11:04 3180
«Хорошо ладим»: Трамп и Родригес обсудили будущее Венесуэлы
«Хорошо ладим»: Трамп и Родригес обсудили будущее Венесуэлы
11:37 1069
Трамп хочет блицкриг против Ирана
Трамп хочет блицкриг против Ирана обновлено 10:41
10:41 10536
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу горячая тема; все еще актуально
01:07 5886
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой...
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой... видео
08:20 3623
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх теория революции; все еще актуально
00:30 2535
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться