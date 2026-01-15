Рабочий против Трампа: собрал полмиллиона после скандала

Рабочий завода Ford в Детройте Ти Джей Сабула, отстраненный от работы после перепалки с президентом США Дональдом Трампом, собрал почти полмиллиона долларов пожертвований за сутки, свидетельствуют данные страницы сбора на платформе GoFundMe.

В описании сбора Сабула представлен как патриот США, а поддержка предложена в связи с его временным отстранением от работы на заводе. По данным платформы, за первые 22 часа для него было собрано более 480 тысяч долларов, а общая цель кампании составляет 800 тысяч долларов. Всего по состоянию на сейчас совершено свыше 21 тысячи пожертвований.

Ранее портал TMZ сообщил, что во время визита Трампа на завод Ford в Детройте кто-то выкрикнул в адрес президента оскорбление. Трамп в ответ показал мужчине средний палец и сам оскорбил своего обидчика. Газета The Washington Post уточнила, что криком американского лидера оскорбился работник конвейера, 40-летний Ти Джей Сабула, который позже сообщил, что был отстранен от работы на время расследования инцидента.