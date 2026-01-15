Пашинян пообещал Азербайджану

Армения подтверждает свою политическую волю обеспечить беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном в рамках согласованных договоренностей. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания правительства.

«Хочу подчеркнуть и подтвердить нашу политическую волю: в рамках согласованных условий мы готовы, желаем и обязательно будем двигаться в этом направлении, в том числе в обеспечении беспрепятственного сообщения Азербайджана c Нахчыванской АР в соответствии с принципами, о которых мы неоднократно говорили. Мы (в Армении) должны выйти за рамки логики конфликта и перейти к нормальной, мирной атмосфере и образу мышления», - сказал Пашинян.