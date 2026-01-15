USD 1.7000
Иран под угрозой удара
Иран под угрозой удара

Европа и Канада приветствуют действия Азербайджана

12:25 1972

Министерство иностранных дел Канады приветствовало передачу Азербайджаном Армении четырех армян, назвав этот шаг позитивным вкладом в продвижение справедливого и устойчивого мира на Южном Кавказе.

С аналогичным заявлением выступила и пресс-секретарь внешнеполитической службы Европейского союза Анита Хиппер. Комментируя произошедшее, она отметила, что ЕС приветствует освобождение и передачу четырех армян, находившихся в Азербайджане.

По ее словам, это является значительным шагом в армяно-азербайджанском мирном процессе. В Евросоюзе подчеркнули, что продолжат поддерживать дальнейшие позитивные шаги, направленные на улучшение отношений между двумя странами.

И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
11:50 3258
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
13:32 247
В России судят Шихлинского и Сафаровых
В России судят Шихлинского и Сафаровых видео
12:50 977
Европа и Канада приветствуют действия Азербайджана
Европа и Канада приветствуют действия Азербайджана
12:25 1973
Пашинян пообещал Азербайджану
Пашинян пообещал Азербайджану
12:22 2460
Ее время прошло: за Юлей пришли
Ее время прошло: за Юлей пришли новая главная тема
11:04 3183
«Хорошо ладим»: Трамп и Родригес обсудили будущее Венесуэлы
«Хорошо ладим»: Трамп и Родригес обсудили будущее Венесуэлы
11:37 1070
Трамп хочет блицкриг против Ирана
Трамп хочет блицкриг против Ирана обновлено 10:41
10:41 10538
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу горячая тема; все еще актуально
01:07 5886
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой...
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой... видео
08:20 3624
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх теория революции; все еще актуально
00:30 2536

