Европа и Канада приветствуют действия Азербайджана

Министерство иностранных дел Канады приветствовало передачу Азербайджаном Армении четырех армян, назвав этот шаг позитивным вкладом в продвижение справедливого и устойчивого мира на Южном Кавказе.

С аналогичным заявлением выступила и пресс-секретарь внешнеполитической службы Европейского союза Анита Хиппер. Комментируя произошедшее, она отметила, что ЕС приветствует освобождение и передачу четырех армян, находившихся в Азербайджане.

По ее словам, это является значительным шагом в армяно-азербайджанском мирном процессе. В Евросоюзе подчеркнули, что продолжат поддерживать дальнейшие позитивные шаги, направленные на улучшение отношений между двумя странами.