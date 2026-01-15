USD 1.7000
Иран под угрозой удара
Иран под угрозой удара

Трамп сбил цены на нефть

Цены на нефть снижаются более чем на 3% в четверг после того, как президент ⁠США Дональд Трамп сказал, что убийства в ходе подавления масштабных протестов в Иране прекращаются, что ослабило опасения по ⁠поводу потенциальных военных действий против Ирана и перебоев ⁠в поставках.

Фьючерсы на нефть марки Brent ⁠снизились на 3,14% - до $64,43 за баррель, марки WTI - ‌подешевели на 3,13% - до $60,08 за ‍баррель.

Оба бенчмарка выросли более чем на 1% ‌накануне, но растеряли позиции после того, как высказывания Трампа снизили опасения по поводу возможной атаки США на Иран. Трамп сказал в среду, что ⁠ему сообщили о сокращении ‍числа убийств антиправительственных демонстрантов в Иране и что, насколько он ‌знает, планов массовых казней нет.

И выкинули верную собачку миллиардера
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
В России судят Шихлинского и Сафаровых
Европа и Канада приветствуют действия Азербайджана
Пашинян пообещал Азербайджану
Ее время прошло: за Юлей пришли
«Хорошо ладим»: Трамп и Родригес обсудили будущее Венесуэлы
Трамп хочет блицкриг против Ирана
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой...
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх
