Трамп сбил цены на нефть

Цены на нефть снижаются более чем на 3% в четверг после того, как президент ⁠США Дональд Трамп сказал, что убийства в ходе подавления масштабных протестов в Иране прекращаются, что ослабило опасения по ⁠поводу потенциальных военных действий против Ирана и перебоев ⁠в поставках.

Фьючерсы на нефть марки Brent ⁠снизились на 3,14% - до $64,43 за баррель, марки WTI - ‌подешевели на 3,13% - до $60,08 за ‍баррель.

Оба бенчмарка выросли более чем на 1% ‌накануне, но растеряли позиции после того, как высказывания Трампа снизили опасения по поводу возможной атаки США на Иран. Трамп сказал в среду, что ⁠ему сообщили о сокращении ‍числа убийств антиправительственных демонстрантов в Иране и что, насколько он ‌знает, планов массовых казней нет.