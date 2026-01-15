Grok Маска больше не сможет «раздевать» людей

«Мы приняли меры, чтобы Grok не позволял редактировать изображения реальных людей и изображать их в откровенной одежде, такой как бикини. Это ограничение распространяется на всех пользователей, включая платных подписчиков», — говорится в объявлении на платформе X, которая управляет инструментом Grok AI.

ИИ-модель Grok, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, больше не сможет редактировать фотографии реальных людей, изображая их в откровенной одежде, в тех юрисдикциях, где это незаконно. Такое решение принято после волны возмущения сексуализированными дипфейками, создаваемыми с помощью ИИ, передает BBC.

Об изменениях было объявлено спустя несколько часов после того, как генеральный прокурор Калифорнии заявил, что власти штата расследуют распространение сексуализированных ИИ-дипфейков, в том числе с изображениями детей, созданных этой моделью.

«Теперь мы геоблокируем возможность для всех пользователей создавать изображения реальных людей в бикини, нижнем белье и аналогичной одежде через аккаунт Grok и Grok в X в тех юрисдикциях, где это незаконно», — сообщила компания X в заявлении.

Также в компании подчеркнули, что редактировать изображения с помощью Grok на платформе смогут только пользователи с платной подпиской.

Ранее Маск защищал X, заявляя, что критики «просто хотят подавить свободу слова». Этот пост он сопроводил двумя сгенерированными ИИ изображениями премьер-министра Великобритании Кира Стармера в бикини.