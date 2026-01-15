Американцы взяли венесуэльцев штурмом

USD 1.7000
Рабочий иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в Миннеаполисе ранил в ногу венесуэльского мигранта во время операции по задержанию и депортации, сообщает CBS News со ссылкой на официальные данные.

Целью операции ICE был нелегальный иностранец из Венесуэлы. Мужчина напал на сотрудника службы с лопатой, пытаясь ударить его по голове, и тот в ответ произвел выстрелы. После ранения венесуэлец скрылся в жилом доме, где позже полиция обнаружила еще троих нелегальных мигрантов. Все четверо забаррикадировались внутри, на место прибыли дополнительные силы, и в итоге дом был взят штурмом.

Сотрудник ICE и раненый венесуэлец были доставлены в больницу.

В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что «нелегальный иностранец из Венесуэлы» сначала пытался скрыться от ICE на автомобиле, а затем пешком, но, когда его настигли, «начал оказывать сопротивление и совершил жестокое нападение» на сотрудника службы. Во время столкновения из ближайшего дома вышли двое мужчин, которые «также напали на представителя закона, используя лопату для снега и черенок от метлы». Первый преследуемый в этот момент вырвался и вновь начал наносить удары лопатой, после чего сотрудник ICE «произвел оборонительные выстрелы для защиты своей жизни».

По данным The New York Times, на месте происшествия собрались около 200 протестующих. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей призвал к спокойствию и обратился к протестующим с просьбой «не заглатывать наживку» администрации Трампа.

Между тем МВБ обвинило газету в введении читателей в заблуждение, поскольку та не указала в заголовке, что сотрудник ICE был атакован мигрантами и выстрелил в одного из них для самозащиты. «Этот отвратительно вводящий в заблуждение заголовок и есть причина, по которой американский народ окончательно утратил доверие к СМИ», – заявили в ведомстве.

Неделю назад в Миннеаполисе сотрудник ICE убил 37-летнюю местную жительницу Рене Николь Гуд. Ее автомобиль стоял поперек дороги, по которой ехал пикап сотрудников ICE без опознавательных знаков. Когда они попытались открыть дверь машины и дергать за ручку, женщина, по всей видимости, намереваясь уехать, направила автомобиль вперед, после чего сотрудник ICE открыл стрельбу.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что посмотрел видеозапись инцидента и увидел, что женщина вела себя «крайне агрессивно», препятствуя действиям сотрудников ICE, после чего «преднамеренно совершила наезд на служащего». Вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал смерть Рене Николь Гуд как «трагедию, которую она сама создала», отметив, что она «пыталась помешать законной операции правоохранительных органов».

И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера
11:50 3265
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
13:32 249
В России судят Шихлинского и Сафаровых
В России судят Шихлинского и Сафаровых
12:50 980
Европа и Канада приветствуют действия Азербайджана
Европа и Канада приветствуют действия Азербайджана
12:25 1977
Пашинян пообещал Азербайджану
Пашинян пообещал Азербайджану
12:22 2465
Ее время прошло: за Юлей пришли
Ее время прошло: за Юлей пришли
11:04 3186
«Хорошо ладим»: Трамп и Родригес обсудили будущее Венесуэлы
«Хорошо ладим»: Трамп и Родригес обсудили будущее Венесуэлы
11:37 1072
Трамп хочет блицкриг против Ирана
Трамп хочет блицкриг против Ирана
10:41 10540
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу
01:07 5886
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой...
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой...
08:20 3624
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх
00:30 2536

