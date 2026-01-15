В России судят Шихлинского и Сафаровых

USD 1.7000
В Кировском суде Екатеринбурга начали отбор присяжных по делу экс-главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского и членов семьи Сафаровых. Как пишут российские СМИ, на скамье подсудимых находятся Шихлинский, братья Мазахир, Акиф, Аяз, Бакир и Ахлиман Сафаровы, а также Шуджаяддин Раджабов.

Их обвиняют по статьям: убийство, покушение на убийство, соучастие в убийстве, насилие над представителем власти. Вину свою они не признают.

27 июня прошлого года российские силовики провели операции по различным адресам в Екатеринбурге, где проживали члены семьи Сафаровых. В ходе операции были смертельно избиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, несколько человек, в том числе брат убитых Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Позднее в Екатеринбурге были задержаны Шахин Шихлинский и его сын Мутвалы Шихлинский. В отношении Мутвалы Шихлинского возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. 

По данному уголовному делу в июле 2025 года Мутвалы Шихлинский был задержан, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста. Шахин Шихлинский 2 августа был задержан в Москве и этапирован в Екатеринбург. 24 августа суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

