Иран под угрозой удара
Новость дня
Иран под угрозой удара

Названы ключевые угрозы для украинских военных

12:58 656

Большинство ранений на войне в Украине являются взрывными и осколочными, а не огнестрельными. Об этом пишет Business Insider (BI) со ссылкой на украинских медиков и американских ветеранов.

Журналисты отмечают, что перестрелки на фронте становятся все менее распространенными. На фоне этого большинство боевых ранений на фронте вызваны осколками и ожогами, что часто требует ампутации.

Украинский медик Екатерина Зирка рассказала изданию, что все чаще видит ранения, которые поражают сразу несколько частей тела, часто без единой идентифицированной «входной раны», а вместо этого с десятками микротравм от взрывов и осколков. В результате этого изменилось медицинское оборудование, которое она носит с собой.

Также такая тенденция войны приводит к увеличению поражений от взрывов, которые не сопровождаются внешними ранами, такими как сотрясения мозга, разрывы барабанных перепонок и поражения легких от перепадов давления, сказала она.

Как отметил Джеффри Уэллс, ветеран ВМС США, который участвует в медицинском обучении украинских гражданских лиц, большинство людей в Украине гибнет не на передовой, а в результате травм, полученных от ракет или дронов. Тогда как Марк Антал, ветеран элитного подразделения специальных операций США Delta Force отметил, что «менее 2% солдат на передовой получают огнестрельные ранения. Все ранения получены от дронов, осколков».

Издание отмечает, что в российско-украинской войне ключевую роль поражения взяли на себя БПЛА, которые используются больше, чем в любом другом конфликте в истории. И они не только самостоятельно поражают объекты, но и управляют традиционным оружием.

И хотя огнестрельное оружие не исчезло на фронте, однако все больше военных полагаются на другие средства поражения – кроме дронов и артиллерии, это также гранаты и мины. Их, в частности, используют для минирования позиций или зачистки окопов с помощью БПЛА.

«Украина установила пулеметы и другое оружие на своих беспилотных наземных роботах, создав новые способы обстрела россиян с использованием оружия без риска для своих войск, но эти средства вооружения пока достаточно ограничены. То же касается и автоматизированных пушечных башен. Как отметила Зирка, эта война является скорее дистанционным взрывным боем, чем перестрелкой», – заключает издание.

И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
11:50 3268
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
13:32 251
В России судят Шихлинского и Сафаровых
В России судят Шихлинского и Сафаровых видео
12:50 982
Европа и Канада приветствуют действия Азербайджана
Европа и Канада приветствуют действия Азербайджана
12:25 1979
Пашинян пообещал Азербайджану
Пашинян пообещал Азербайджану
12:22 2471
Ее время прошло: за Юлей пришли
Ее время прошло: за Юлей пришли новая главная тема
11:04 3188
«Хорошо ладим»: Трамп и Родригес обсудили будущее Венесуэлы
«Хорошо ладим»: Трамп и Родригес обсудили будущее Венесуэлы
11:37 1072
Трамп хочет блицкриг против Ирана
Трамп хочет блицкриг против Ирана обновлено 10:41
10:41 10541
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу горячая тема; все еще актуально
01:07 5888
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой...
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой... видео
08:20 3624
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх теория революции; все еще актуально
00:30 2536

ЭТО ВАЖНО

