Названы ключевые угрозы для украинских военных

Большинство ранений на войне в Украине являются взрывными и осколочными, а не огнестрельными. Об этом пишет Business Insider (BI) со ссылкой на украинских медиков и американских ветеранов.

Журналисты отмечают, что перестрелки на фронте становятся все менее распространенными. На фоне этого большинство боевых ранений на фронте вызваны осколками и ожогами, что часто требует ампутации.

Украинский медик Екатерина Зирка рассказала изданию, что все чаще видит ранения, которые поражают сразу несколько частей тела, часто без единой идентифицированной «входной раны», а вместо этого с десятками микротравм от взрывов и осколков. В результате этого изменилось медицинское оборудование, которое она носит с собой.

Также такая тенденция войны приводит к увеличению поражений от взрывов, которые не сопровождаются внешними ранами, такими как сотрясения мозга, разрывы барабанных перепонок и поражения легких от перепадов давления, сказала она.

Как отметил Джеффри Уэллс, ветеран ВМС США, который участвует в медицинском обучении украинских гражданских лиц, большинство людей в Украине гибнет не на передовой, а в результате травм, полученных от ракет или дронов. Тогда как Марк Антал, ветеран элитного подразделения специальных операций США Delta Force отметил, что «менее 2% солдат на передовой получают огнестрельные ранения. Все ранения получены от дронов, осколков».

Издание отмечает, что в российско-украинской войне ключевую роль поражения взяли на себя БПЛА, которые используются больше, чем в любом другом конфликте в истории. И они не только самостоятельно поражают объекты, но и управляют традиционным оружием.

И хотя огнестрельное оружие не исчезло на фронте, однако все больше военных полагаются на другие средства поражения – кроме дронов и артиллерии, это также гранаты и мины. Их, в частности, используют для минирования позиций или зачистки окопов с помощью БПЛА.

«Украина установила пулеметы и другое оружие на своих беспилотных наземных роботах, создав новые способы обстрела россиян с использованием оружия без риска для своих войск, но эти средства вооружения пока достаточно ограничены. То же касается и автоматизированных пушечных башен. Как отметила Зирка, эта война является скорее дистанционным взрывным боем, чем перестрелкой», – заключает издание.