Трамп теперь хочет сделать Америку здоровой

Белый дом в своем официальном аккаунте в социальной сети X опубликовал рисунок, на котором изображен президент США Дональд Трамп с бутылками молока в руках, и призвал вернуть величие молоку.
«Вернем цельному молоку былое величие», – подписали рисунок с Трампом.
На нем Трамп держит в каждой руке корзину с несколькими бутылками и смотрит вдаль.
Вероятно, изображение связано с новым законом, который подписал президент США. Согласно документу, цельное молоко теперь будут выдавать детям в школах.
«Закон о цельном молоке для здоровых детей, гарантирующий миллионам детей доступ к высококачественному молоку в школах. <…> Cделаем Америку снова здоровой», – прокомментировали введение закона в Белом доме.