Трамп теперь хочет сделать Америку здоровой

Белый дом в своем официальном аккаунте в социальной сети X опубликовал рисунок, на котором изображен президент США Дональд Трамп с бутылками молока в руках, и призвал вернуть величие молоку.

«Вернем цельному молоку былое величие», – подписали рисунок с Трампом.

На нем Трамп держит в каждой руке корзину с несколькими бутылками и смотрит вдаль.