Иран под угрозой удара
Новость дня
Иран под угрозой удара

Трамп теперь хочет сделать Америку здоровой

13:10 429

Белый дом в своем официальном аккаунте в социальной сети X опубликовал рисунок, на котором изображен президент США Дональд Трамп с бутылками молока в руках, и призвал вернуть величие молоку.

«Вернем цельному молоку былое величие», – подписали рисунок с Трампом.

На нем Трамп держит в каждой руке корзину с несколькими бутылками и смотрит вдаль.

Вероятно, изображение связано с новым законом, который подписал президент США. Согласно документу, цельное молоко теперь будут выдавать детям в школах.

«Закон о цельном молоке для здоровых детей, гарантирующий миллионам детей доступ к высококачественному молоку в школах. <…> Cделаем Америку снова здоровой», – прокомментировали введение закона в Белом доме.

И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
11:50 3270
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
13:32 254
В России судят Шихлинского и Сафаровых
В России судят Шихлинского и Сафаровых видео
12:50 984
Европа и Канада приветствуют действия Азербайджана
Европа и Канада приветствуют действия Азербайджана
12:25 1980
Пашинян пообещал Азербайджану
Пашинян пообещал Азербайджану
12:22 2473
Ее время прошло: за Юлей пришли
Ее время прошло: за Юлей пришли новая главная тема
11:04 3188
«Хорошо ладим»: Трамп и Родригес обсудили будущее Венесуэлы
«Хорошо ладим»: Трамп и Родригес обсудили будущее Венесуэлы
11:37 1074
Трамп хочет блицкриг против Ирана
Трамп хочет блицкриг против Ирана обновлено 10:41
10:41 10541
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу горячая тема; все еще актуально
01:07 5889
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой...
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой... видео
08:20 3625
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх теория революции; все еще актуально
00:30 2536

