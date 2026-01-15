«Последний ярд» российско-украинской войны

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что перспектива урегулирования российско-украинской войны сегодня выглядит как никогда достижимой.
«Эта (война) должна закончиться. Мы близки как никогда», – заявил Уитакер на мероприятии президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии.
Он провел параллель с американским футболом.
«В футболе последний ярд в красной зоне – самый трудный. Думаю, эта же идея применима и здесь. Последний ярд будет непростым, но у меня хорошее предчувствие», – отметил постоянный представитель США при НАТО.