Премьер Польши созывает срочное совещание

В четверг премьер-министр Польши Дональд Туск проводит срочное совещание, посвященное кибератакам на польскую энергетическую инфраструктуру. О встрече Туск сообщил в соцсети Х.

В течение последних недель состоялась серия попыток диверсий, которые, по данным правительственных источников, были направлены на дестабилизацию энергетической системы страны.

Пресс-конференция по итогам обсуждений запланирована на 11:00 по местному времени (14:00 по Баку). Ожидается, что правительство должно представить запланированные превентивные меры после атак.

Министр энергетики Польши Милош Мотыка сообщил, что в последние дни 2025 года произошли неудачные кибератаки на ряд объектов, производящих электроэнергию.

В ноябре он заявлял, что Польша подвергается больше всего кибератакам в ЕС.

Вице-премьер Польши, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский сообщал, что в декабре страна была «очень близка» к отключению электроэнергии из-за российской атаки.

В частности, речь шла о неудачных кибератаках на ТЭЦ и многочисленные возобновляемые источники энергии.