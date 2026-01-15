Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии

Турция планирует в этом году разместить истребители в Эстонии и Румынии в рамках усиленных миссий НАТО по патрулированию воздушного пространства. Как сообщает агентство Reuters, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Страна планирует провести четырехмесячную командировку в Эстонию в период с августа по ноябрь 2026 года, за которой последует еще одна ротация в Румынии с декабря 2026 года по март 2027 года.

В период с июля по сентябрь 2021 года Турция проводила усиленные операции по патрулированию воздушного пространства в Польше, а также в Румынии в период с ноября 2023 года по апрель 2024 года.

Планируемое развертывание войск происходит на фоне усиления противовоздушной обороны НАТО после нарушений Россией воздушного пространства союзников.

Турция также примет следующий саммит НАТО в июле этого года.