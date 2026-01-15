Бои за Мирноград: украинцы сдерживают север, юг захвачен россиянами

«Ситуация остается напряженной. Южную часть Мирнограда мы уже несколько недель не контролируем: там закрепились российские силы и развернули артиллерию. На севере позиции удерживаются, но сдерживать наступление противника становится все сложнее. В Родинском также обострилось положение, при этом окружения для наших войск нет», – отметил собеседник.

Украинские войска продолжают держать позиции на севере Мирнограда, тогда как на юге города российские подразделения уже прочно закрепились, сообщил УНИАН со ссылкой на военный источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, российская армия активно использует дроны с оптоволоконным управлением на направлении Мирнограда.

«В Мирнограде и Покровске действуют одни из лучших российских подразделений беспилотных систем – «Архангелы» и «Рубикон». Сейчас россияне применяют для обстрелов не только FPV-дроны, но и бомбардировщики. Мы практически не можем воздействовать на южную часть города и не имеем возможности применять артиллерию по российским позициям», – подчеркнул источник.

Тем временем начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки Отдельной артбригады Нацгвардии Игорь Яременко сообщил в эфире Киев24, что российские войска продолжают попытки захвата Покровска и Мирнограда.

«Полтора месяца они ежедневно ведут активные штурмовые действия, пытаясь найти новые пути обхода города. На данном этапе силы обороны удерживают позиции, а планы противника нам известны», – отметил Яременко.

Он добавил, что украинские защитники концентрируют силы для того, чтобы не допустить проникновения российских войск в Покровск и Мирноград.