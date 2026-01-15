USD 1.7000
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
13:37 424

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) арестовала известного азербайджанского ученого, готовится его депортация. Издание Investigative Post пишет, что этот арест показывает ложность утверждений президента Дональда Трампа о том, что его программа массовой депортации направлена «только против закоренелых преступников». Силовые структуры задерживают и депортируют даже авторитетных лиц, ученых и исследователей, проживающих в США на законных основаниях. Одной из очередных жертв ICE стал нейробиолог, профессор Университета Баффало (штат Нью‑Йорк), гражданин Азербайджана Шовги Гусейнов.

Гусейнов не имеет судимостей и обладает визой, позволяющей ему работать в США до 2029 года. 7 января он на автомобиле пересек мост Peace через реку Ниагара, соединяющий город Баффало (штат Нью‑Йорк) с канадским Онтарио, и по ошибке выехал на встречную полосу, оказавшись на территории Канады. При возвращении его задержали американские пограничники. Представитель Таможенной и пограничной службы США заявил, что агенты «определили, что он может быть депортирован из США», и передали его в ICE. Конкретная причина ареста не названа.

Иммиграционная и таможенная полиция США арестовала известного азербайджанского ученого Шовги Гусейнова, готовится его депортация

Издание отмечает, что в округе Баффало легко выехать на встречную полосу и оказаться на пути в Канаду без возможности развернуться. По меньшей мере в пяти случаях за последний год водители‑мигранты оказывались на встречной полосе, пересекали границу с Канадой и при возвращении задерживались американскими пограничниками. Последнюю неделю Гусейнов находится в следственном изоляторе города Батавия.

По словам представителя Университета Баффало Джона Делла Контрады, Гусейнов с 2022 года работал научным сотрудником Медицинской школы имени Джейкобса и биомедицинских наук по разрешению на работу, выданному Министерством внутренней безопасности. Представитель ICE сообщил, что Гусейнов въехал в страну по визе J1, обычно выдаваемой студентам и исследователям университетов, и добавил, что у него находится на рассмотрении заявление на получение другой визы или легального статуса. В заявлении структуры утверждается, что Гусейнов не имеет законного статуса, и агентство добивается его депортации.

Отметим, что Гусейнов в течение четырех лет проводил сложные нейробиологические исследования в Школе имени Джейкобса, сосредоточившись на различных биологических явлениях в мозге мышей, страдающих опиоидной зависимостью, пытаясь понять, как взаимодействуют мозг и иммунная система. Совместно с коллегами он опубликовал несколько научных работ. В недавних постах на Facebook он отмечал успехи своего сына на соревнованиях по плаванию, рассказывал об участии в крупной нейробиологической конференции в Сан‑Диего и делился своим культурным наследием. «Мы живем в Соединенных Штатах Америки уже 5 лет, но, будучи истинными азербайджанцами, сохраняем наши национальные и моральные ценности, традиции и передаем их нашим детям, — написал он в мартовском посте. — Мы гордимся тем, что являемся азербайджанцами и представляем их здесь».

Тот самый мост Peace через реку Ниагара, соединяющий город Баффало (штат Нью‑Йорк) с канадским Онтарио

В других постах он писал о своей преданности работе в Университете Баффало. В декабрьском посте 2024 года Гусейнов извинился за то, что перестал общаться с друзьями, сосредоточившись на исследованиях и семье. «Я приехал в Америку с одной целью, с одним делом, и с первого дня моего приезда никакая причина не смогла сбить меня с пути и направить в другом направлении, — написал он. — Занимаюсь наукой не менее 12–14 часов в день. Настоящая наука — это то, что требует постоянного размышления, проведения исследований, ознакомления с последними инновациями и публикациями в своей области исследований».

Один из коллег в университете, профессор‑исследователь Майкл Моралес, высоко отзывался о Гусейнове. «Он хороший ученый, хороший гражданин. Я считаю его очень трудолюбивым. С ним было приятно работать», — сказал Моралес.

Шовги Гусейнов заявлял о своей преданности работе в Университете Баффало

Моралес отметил, что у Гусейнова есть жена и двое маленьких детей, один из которых является гражданином США. «Он, безусловно, не нарушитель спокойствия и ничего подобного. Он нашел тот же путь, что и многие ученые из разных стран», — сказал профессор.

Издание Investigative Post пыталось связаться с Гусейновым для подготовки этой статьи, но безуспешно. На телефонные звонки и текстовые сообщения, оставленные для него в центре содержания под стражей ICE, ответа не последовало. Адвокат, работающая с Гусейновым, Сиана Маклин, отказалась от комментариев.

В своем заявлении Делла Контрада сообщил, что Университет Баффало осведомлен об аресте Гусейнова и следит за ситуацией. «По мере поступления новой информации Университет Баффало окажет соответствующую поддержку его семье и его личному адвокату», — сказал он.

Силовые структуры США задерживают и депортируют даже авторитетных лиц, ученых и исследователей, проживающих в США на законных основаниях

Азербайджанские источники указывают, что Шовги Байрам оглы Гусейнов является научным сотрудником Института физиологии имени академика Абдуллы Гараева НАНА и в 2022 году отправился в США для проведения исследований за свой счет. В том же году его соавторская статья, посвященная важным научным результатам в области нейробиологии, была опубликована в авторитетном научном журнале GILA. Шовги Гусейнов — племянник известного академика, доктора физико‑математических наук, покойного Хатама Гулиева. Его отец Байрам Гусейнов был известным врачом.

