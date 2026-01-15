USD 1.7000
EUR 1.9778
RUB 2.1676
Иран под угрозой удара
Новость дня
Иран под угрозой удара

Сносят ресторан Юсифа Халилова

13:49 2997

В Воронеже вступило в силу судебное решение о сносе ресторана «Ярды Superbar», принадлежащего предпринимателю Юсифу Халилову, выходцу из Азербайджана, сообщает «Коммерсант».

19-й Апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Воронежской области, удовлетворившего иск мэрии и признавшего объект «самовольной постройкой». Предприниматель обязан снести здание за счет собственных средств и оплатить судебные издержки в размере около 125 тыс. рублей.

Ресторанный комплекс расположен на земельных участках по улице Енисеевской и включает несколько двухэтажных строений общей площадью около 1 700 кв. м. Как указано в материалах дела, участки находятся «в границах культурного слоя» Воронежа, имеющего статус объекта археологического наследия.

Суд также отметил, что предприниматель не представил доказательств законности строительства, а часть объекта, по утверждению истца, была возведена за пределами выделенных участков и подключена к городской канализации без согласований.

Во встречном иске о признании права собственности на объект суд Юсифу Халилову отказал. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Ранее, 1 июля 2025 года, сотрудники спецподразделений провели обыск в доме Юсифа Халилова, после чего он был отпущен. 16 августа того же года предприниматель был вновь задержан по подозрению в даче взятки, однако впоследствии освобожден из-под стражи. Юсиф Халилов также является совладельцем Алексеевского рынка — одного из крупнейших торговых объектов Воронежа.

Юсиф Халилов
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
13:37 3776
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
15:27 408
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
15:25 207
Кремль поддержал Трампа
Кремль поддержал Трампа обновлено 14:40
14:40 7331
Пашинян ответил на претензии иранцев
Пашинян ответил на претензии иранцев
14:04 2237
Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах
Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах
13:59 619
В Азербайджане создадут Западный промышленный парк
В Азербайджане создадут Западный промышленный парк указ президента Ильхама Алиева
13:46 1441
Сносят ресторан Юсифа Халилова
Сносят ресторан Юсифа Халилова
13:49 2998
И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
11:50 4791
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
13:32 1263
В России судят Шихлинского и Сафаровых
В России судят Шихлинского и Сафаровых видео
12:50 1979

