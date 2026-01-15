Сносят ресторан Юсифа Халилова

В Воронеже вступило в силу судебное решение о сносе ресторана «Ярды Superbar», принадлежащего предпринимателю Юсифу Халилову, выходцу из Азербайджана, сообщает «Коммерсант».

19-й Апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Воронежской области, удовлетворившего иск мэрии и признавшего объект «самовольной постройкой». Предприниматель обязан снести здание за счет собственных средств и оплатить судебные издержки в размере около 125 тыс. рублей.

Ресторанный комплекс расположен на земельных участках по улице Енисеевской и включает несколько двухэтажных строений общей площадью около 1 700 кв. м. Как указано в материалах дела, участки находятся «в границах культурного слоя» Воронежа, имеющего статус объекта археологического наследия.

Суд также отметил, что предприниматель не представил доказательств законности строительства, а часть объекта, по утверждению истца, была возведена за пределами выделенных участков и подключена к городской канализации без согласований.

Во встречном иске о признании права собственности на объект суд Юсифу Халилову отказал. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Ранее, 1 июля 2025 года, сотрудники спецподразделений провели обыск в доме Юсифа Халилова, после чего он был отпущен. 16 августа того же года предприниматель был вновь задержан по подозрению в даче взятки, однако впоследствии освобожден из-под стражи. Юсиф Халилов также является совладельцем Алексеевского рынка — одного из крупнейших торговых объектов Воронежа.