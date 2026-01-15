Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах

Мирзоев отметил, что в рамках пакета реформ, охватившего 3 миллиона граждан и предусматривающего ежегодное выделение дополнительно 1,4 миллиарда манатов, были повышены пенсии, пособия и стипендии. Пенсионные капиталы на индивидуальных счетах проиндексированы и увеличены на 2,2 процента. С 1 февраля минимальная пенсия выросла на 14,3 процента — с 280 до 320 манатов.

В прошлом году в Азербайджане наряду с заработными платами были повышены пенсии, пособия и стипендии. Пенсии были проиндексированы и увеличены на 8,1 процента, данный процесс охватил 1,1 миллиона пенсионеров. На эти цели ежегодно выделяется 520 миллионов манатов, заявил председатель Госфонда соцзащиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Зяка Мирзоев на пресс‑конференции, посвященной итогам 2025 года и планам на 2026‑й.

Расходы Фонда в прошлом году увеличились на 9 процентов (на 629 миллионов манатов) и составили 7,5 миллиарда манатов. Средняя ежемесячная пенсия выросла на 9 процентов — до 543 манатов, в том числе пенсия по возрасту достигла 578 манатов. Отмечалось, что рост пенсий продолжится и в этом году. С 1 января минимальная ежемесячная заработная плата повышена на 16 процентов и достигла 400 манатов.

Мирзоев сообщил, что малообеспеченным семьям было выплачено 420 миллионов манатов адресной социальной помощи. «В прошлом году помощь получили 76 тысяч семей — более 335 тысяч их членов», — сказал он.

Указом президента Ильхама Алиева от 22 декабря 2025 года на выплаты каждой семье, получавшей 200 манатов адресной помощи по состоянию на 30 декабря, из бюджета выделено 15,3 миллиона манатов.

Число пенсионеров в Азербайджане составляет 1 миллион 98 тысяч 651 человек. На пенсионные выплаты израсходовано 7,1 миллиарда манатов — более 97,6 процента всех социальных расходов. Средняя пенсия выросла на 9,3 процента по сравнению с 2024 годом и составила 49,9 процента от средней зарплаты, пенсия по возрасту — 53,2 процента. Эти показатели соответствуют международным нормативам пропорциональности (40–60 процентов). В этом году ожидается рост трудовых пенсий за счет индексации примерно на 9 процентов. В прошлом году индексация составила 8,1 процента.

Фонд рассмотрел около 11 тысяч обращений по обязательным страховым выплатам, на что было направлено 25 миллионов манатов. «На основании указа президента от 2021 года изучены документы 26 тысяч человек, инвалидность которых установлена до августа 1997 года. До сегодняшнего дня 17 794 человека получили единовременные выплаты в размере 4 400, 6 600 и 8 800 манатов в зависимости от степени инвалидности», — сообщил Мирзоев. На эти цели из бюджета израсходовано 115,2 миллиона манатов.

Отвечая на вопрос о возможности получения пенсионных средств до достижения возраста, Мирзоев подчеркнул: «В международной практике не существует досрочного получения средств, учтенных за счет обязательных социальных страховых взносов. Эти средства могут быть использованы только при возникновении пенсионного права. В будущем, если будет принят закон о частных пенсионных фондах и предусмотрены дополнительные выплаты, этот вопрос может быть рассмотрен».