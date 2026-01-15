Пашинян ответил на претензии иранцев

USD 1.7000
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал резкие заявления посла ИРИ в Ереване Халила Ширголами по поводу акций протеста перед иранской дипмиссией.

Ранее посол ИРИ в Ереване Халил Ширголами заявил, что в Тегеране складывается впечатление, будто Армения становится центром деятельности сил, враждебно настроенных по отношению к Ирану. Он выразил недовольство тем, что на протяжении нескольких дней группа лиц проводит перед посольством в Ереване акции, сопровождающиеся непристойными и оскорбительными высказываниями.

«Мы очень внимательны к заявлениям, звучащим из Ирана. Мы делали все и продолжим делать для того, чтобы рассеять беспокойство дружественной нам страны», – сказал Пашинян.

Комментируя акции протеста перед зданием посольства Ирана в Ереване, глава правительства отметил, что с 2018 г. они нигде в Армении не запрещались. Власти не могут в отдельном конкретном случае действовать иначе, сказал он.

Вместе с тем, как отметил премьер, власти Армении внимательно следят за тем, чтобы ничто не мешало работе посольства Ирана.

«Мы внимательно будем следить за ситуацией, в том числе в связи с высказанным беспокойством. И предпримем все возможные шаги, чтобы никаких проблем в работе посольства братского Ирана не было. В отношении всех тех, кто преступит закон, будут предприняты соответствующие шаги», – заверил Пашинян.

Он отметил, что в связи с митингами перед посольством ИРИ инициировано несколько административных дел.

