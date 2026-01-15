USD 1.7000
EUR 1.9778
RUB 2.1676
Подписаться на уведомления
Иран под угрозой удара
Новость дня
Иран под угрозой удара

Россия бьет по энергетике Украины: обесточены еще две области

14:31 561

В ночь на 15 января россияне нанесли новые удары по энергетической инфраструктуре Украины, в результате чего обесточивание фиксируется в Харьковской и Житомирской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

«Ночью… в очередной раз наносились удары по энергетической инфраструктуре страны. В результате чего обесточены потребители в Житомирской и Харьковской областях», - рассказали в Минэнерго.

Там добавили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Как отмечается, самой сложной остается ситуация в Киеве и Киевской области. В столичном регионе действуют сетевые ограничения, из-за чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются.

Возвращение к прогнозируемым графикам состоится после стабилизации энергосистемы. Восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.

По данным Минэнерго, сетевые ограничения по-прежнему сохраняются в Одесской области. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак.

Как проинформировали в министерстве, из-за непогоды остаются обесточенными 7 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях.

Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

Как сообщалось ранее, сегодня ночью Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирском и Коростенском районах Житомирской области. По данным местных властей, в результате российских ударов никто не пострадал. Пожары локализованы, ремонтные бригады продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру.

Также сегодня утром россияне атаковали Киев дронами. Как стало известно, обломки беспилотника упали на 15-этажный жилой дом. В результате падения разрушена стена на техническом этаже здания.

Еще под ударом дронов находился и Львов. Ударный беспилотник был поражен в окрестностях города.

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью россияне направили на Украину 82 дрона, среди которых были реактивные «Шахеды», дроны «Италмас» и БПЛА других типов. Большинство целей силы ПВО Украины уничтожили.

Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
13:37 3791
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
15:27 419
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
15:25 214
Кремль поддержал Трампа
Кремль поддержал Трампа обновлено 14:40
14:40 7343
Пашинян ответил на претензии иранцев
Пашинян ответил на претензии иранцев
14:04 2246
Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах
Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах
13:59 621
В Азербайджане создадут Западный промышленный парк
В Азербайджане создадут Западный промышленный парк указ президента Ильхама Алиева
13:46 1442
Сносят ресторан Юсифа Халилова
Сносят ресторан Юсифа Халилова
13:49 3008
И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
11:50 4795
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
13:32 1264
В России судят Шихлинского и Сафаровых
В России судят Шихлинского и Сафаровых видео
12:50 1981

ЭТО ВАЖНО

Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
13:37 3791
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
15:27 419
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
15:25 214
Кремль поддержал Трампа
Кремль поддержал Трампа обновлено 14:40
14:40 7343
Пашинян ответил на претензии иранцев
Пашинян ответил на претензии иранцев
14:04 2246
Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах
Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах
13:59 621
В Азербайджане создадут Западный промышленный парк
В Азербайджане создадут Западный промышленный парк указ президента Ильхама Алиева
13:46 1442
Сносят ресторан Юсифа Халилова
Сносят ресторан Юсифа Халилова
13:49 3008
И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
11:50 4795
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
13:32 1264
В России судят Шихлинского и Сафаровых
В России судят Шихлинского и Сафаровых видео
12:50 1981
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться