Россия бьет по энергетике Украины: обесточены еще две области

В ночь на 15 января россияне нанесли новые удары по энергетической инфраструктуре Украины, в результате чего обесточивание фиксируется в Харьковской и Житомирской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

«Ночью… в очередной раз наносились удары по энергетической инфраструктуре страны. В результате чего обесточены потребители в Житомирской и Харьковской областях», - рассказали в Минэнерго.

Там добавили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Как отмечается, самой сложной остается ситуация в Киеве и Киевской области. В столичном регионе действуют сетевые ограничения, из-за чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются.

Возвращение к прогнозируемым графикам состоится после стабилизации энергосистемы. Восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.

По данным Минэнерго, сетевые ограничения по-прежнему сохраняются в Одесской области. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак.

Как проинформировали в министерстве, из-за непогоды остаются обесточенными 7 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях.

Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

Как сообщалось ранее, сегодня ночью Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирском и Коростенском районах Житомирской области. По данным местных властей, в результате российских ударов никто не пострадал. Пожары локализованы, ремонтные бригады продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру.

Также сегодня утром россияне атаковали Киев дронами. Как стало известно, обломки беспилотника упали на 15-этажный жилой дом. В результате падения разрушена стена на техническом этаже здания.

Еще под ударом дронов находился и Львов. Ударный беспилотник был поражен в окрестностях города.

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью россияне направили на Украину 82 дрона, среди которых были реактивные «Шахеды», дроны «Италмас» и БПЛА других типов. Большинство целей силы ПВО Украины уничтожили.