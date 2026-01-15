Глава МИД Турции о позиции США в Европе и Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан полагает, что позиция США в российско-украинской войне заметно смягчилась, а также пересмотрела свои обязательства по обеспечению безопасности Европы.

«Мир, который будет установлен, коснется не только России и Украины, но и всей Европы. После прихода Дональда Трампа США пересмотрели свою ведущую роль в конфликте, фактически заняв нейтральную позицию, а также изменили историческую ответственность за безопасность Европы», – заявил Фидан на пресс-конференции в Стамбуле.

Он добавил, что «если российско-украинская война сама по себе была проблемой, то нынешняя позиция Америки создала новый вызов», подчеркнув, что «безопасность Европы тесно связана с безопасностью Украины».