USD 1.7000
EUR 1.9778
RUB 2.1676
Подписаться на уведомления
Иран под угрозой удара
Новость дня
Иран под угрозой удара

Глава МИД Турции о позиции США в Европе и Украине

14:33 519

Глава МИД Турции Хакан Фидан полагает, что позиция США в российско-украинской войне заметно смягчилась, а также пересмотрела свои обязательства по обеспечению безопасности Европы.

«Мир, который будет установлен, коснется не только России и Украины, но и всей Европы. После прихода Дональда Трампа США пересмотрели свою ведущую роль в конфликте, фактически заняв нейтральную позицию, а также изменили историческую ответственность за безопасность Европы», – заявил Фидан на пресс-конференции в Стамбуле.

Он добавил, что «если российско-украинская война сама по себе была проблемой, то нынешняя позиция Америки создала новый вызов», подчеркнув, что «безопасность Европы тесно связана с безопасностью Украины».

Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
13:37 3792
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
15:27 421
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
15:25 214
Кремль поддержал Трампа
Кремль поддержал Трампа обновлено 14:40
14:40 7344
Пашинян ответил на претензии иранцев
Пашинян ответил на претензии иранцев
14:04 2247
Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах
Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах
13:59 621
В Азербайджане создадут Западный промышленный парк
В Азербайджане создадут Западный промышленный парк указ президента Ильхама Алиева
13:46 1444
Сносят ресторан Юсифа Халилова
Сносят ресторан Юсифа Халилова
13:49 3008
И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
11:50 4796
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
13:32 1265
В России судят Шихлинского и Сафаровых
В России судят Шихлинского и Сафаровых видео
12:50 1981

ЭТО ВАЖНО

Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
13:37 3792
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
15:27 421
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
15:25 214
Кремль поддержал Трампа
Кремль поддержал Трампа обновлено 14:40
14:40 7344
Пашинян ответил на претензии иранцев
Пашинян ответил на претензии иранцев
14:04 2247
Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах
Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах
13:59 621
В Азербайджане создадут Западный промышленный парк
В Азербайджане создадут Западный промышленный парк указ президента Ильхама Алиева
13:46 1444
Сносят ресторан Юсифа Халилова
Сносят ресторан Юсифа Халилова
13:49 3008
И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
11:50 4796
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
13:32 1265
В России судят Шихлинского и Сафаровых
В России судят Шихлинского и Сафаровых видео
12:50 1981
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться