Ситуация в Иране: Турция настороже, но готова встретить мигрантов

Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду, что обострение ситуации в Иране не потребует эвакуации турецких граждан и не спровоцирует миграционный поток.

«Мы предпринимаем все необходимые шаги в связи с событиями в Иране. Существуют заранее выработанные консульские меры, которые охватывают все страны и возможные сценарии. Мы реализуем их по мере необходимости. Что касается Ирана, наши меры уже готовы: есть планы для защиты сотрудников, граждан, дипломатов наших миссий, бизнесменов и студентов. Однако мы надеемся, что ситуация скоро стабилизируется и не приведет к серьезным драматическим последствиям», – заявил он на пресс-конференции в Стамбуле.

Обсуждая возможную волну миграции из Ирана, Фидан добавил, что «ситуация, надеемся, не дойдет до этого этапа» и Турции не придется сталкиваться с этой проблемой.

«Тем не менее Турция – большая страна, и вы видите примеры из ее истории по приему беженцев, даже из недавнего прошлого. Но, как я уже отметил, надеюсь, что нам не придется предпринимать какие-либо меры или действия в этом вопросе», – подчеркнул он.