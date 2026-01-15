Ситуация в Иране: Турция настороже, но готова встретить мигрантов

Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду, что обострение ситуации в Иране не потребует эвакуации турецких граждан и не спровоцирует миграционный поток.
«Мы предпринимаем все необходимые шаги в связи с событиями в Иране. Существуют заранее выработанные консульские меры, которые охватывают все страны и возможные сценарии. Мы реализуем их по мере необходимости. Что касается Ирана, наши меры уже готовы: есть планы для защиты сотрудников, граждан, дипломатов наших миссий, бизнесменов и студентов. Однако мы надеемся, что ситуация скоро стабилизируется и не приведет к серьезным драматическим последствиям», – заявил он на пресс-конференции в Стамбуле.
Обсуждая возможную волну миграции из Ирана, Фидан добавил, что «ситуация, надеемся, не дойдет до этого этапа» и Турции не придется сталкиваться с этой проблемой.
«Тем не менее Турция – большая страна, и вы видите примеры из ее истории по приему беженцев, даже из недавнего прошлого. Но, как я уже отметил, надеюсь, что нам не придется предпринимать какие-либо меры или действия в этом вопросе», – подчеркнул он.
*** 14:37
Для Турции важно, чтобы Иран не допустил событий, которые могли бы поставить под угрозу безопасность всего региона. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан на пресс-конференции.
По его словам, в регионе «сохраняется ряд нерешенных проблем, уходящих корнями в прошлое». Среди них Фидан назвал многолетние санкции, введенные против Ирана.
Глава МИД добавил, что Турцию и Иран «связывают вековые исторические и соседские отношения, поэтому Анкара внимательно следит за происходящими в Иране процессами».
«Я выступаю за решение проблем путем диалога для обеспечения безопасности. Мы продолжим дипломатические усилия и надеемся, что США и Иран смогут урегулировать вопросы между собой путем переговоров», - сказал Фидан.