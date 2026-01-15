Шахбаз Шариф поблагодарил Ильхама Алиева

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за поддержку во внедрении системы ASAN xidmət в Пакистане. Об этом он заявил на церемонии открытия первого в стране центра ASAN xidmət в Исламабаде.

Шахбаз Шариф отметил, что реализация данной инициативы была бы невозможна без сотрудничества и методологической поддержки Азербайджана. По его словам, сотрудники пакистанского центра прошли специализированное обучение в Азербайджане под руководством опытных инструкторов.

Премьер-министр подчеркнул, что вежливость, профессионализм и доброжелательность должны стать стандартами государственной службы. Он также напомнил, что во время визита в центр ASAN xidmət в Баку был впечатлен эффективностью и оперативностью работы государственных органов, после чего поручил внедрить аналогичную модель в Пакистане.

Шахбаз Шариф сообщил, что дал распоряжение создать подобные центры еще в двух регионах страны, добавив, что в перспективе при поддержке Азербайджана система будет распространена по всей территории Пакистана.