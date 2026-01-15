Азербайджан и Турция обсудили повышение качества медицинских услуг

Министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев провел встречу с делегацией Университета Уфук (Анкара) Турецкой Республики, возглавляемой президентом Фонда помощи при дорожно-транспортных происшествиях профессором Реджаи Пабуччу. Во встрече также принял участие ректор Университета Уфук профессор Ахмед Хакан Халилоглу.

Как сообщили в министерстве, на встрече в рамках братских отношений между Азербайджаном и Турцией были обсуждены возможности сотрудничества в области здравоохранения и международного сотрудничества, обмен опытом в направлениях научно-исследовательской деятельности и подготовки кадров, совершенствование медицинских услуг, оказываемых лицам, получившим травмы в результате дорожно-транспортных происшествий, а также вопросы медицинской реабилитации.

Стороны обменялись мнениями о возможностях повышения качества медицинских услуг, внедрения современных подходов в области реабилитации и профилактики, организации программ обмена опытом для студентов-медиков и резидентов, реализации совместных исследований в сфере репродуктивной медицины, а также осуществления совместных проектов в этих направлениях.

На встрече была подчеркнута важность продолжения сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.