«Лукойл» продаст все активы в Молдове

«Лукойл» будет вынужден продать все свои активы в Молдове из-за санкций США. Об этом заявил министр энергетики республики Дорин Жунгиету в интервью «Радио Свобода».

«У них фактически нет выбора. Иначе транзакции будут заблокированы», - ответил министр на вопрос о возможности отказа российской компании от продажи активов в Молдове.

Он проинформировал, что правительство не заинтересовано в покупке сети автозаправочных станций дочерней компании «Лукойл-Молдова». Вместе с тем власти республики экспроприируют у компании топливозаправочный комплекс в аэропорту Кишинева, не завершив переговоры о его выкупе.

По словам Жунгиету, руководство компании не препятствует передаче активов. «Явного сопротивления или умышленной задержки на данный момент не наблюдалось. Компания сотрудничает, чтобы довести процесс до конца», - отметил министр.

Ранее Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании «Лукойл» и «Роснефть», а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. 

После решения США министр энергетики Молдовы сообщил журналистам, что правительство выкупит топливозаправочный комплекс в аэропорту для бесперебойной работы главной воздушной гавани, а также о начале переговоров по поводу цены. Но затем власти отказались от этой идеи. По данным правительства Молдовы, российской компании принадлежат примерно 110 из 570 действующих автозаправочных станций в стране. «Лукойл-Молдова» является импортером и оптовым продавцом нефтепродуктов.

