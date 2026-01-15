Макрон созвал заседание Минобороны

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал в четверг в Париже экстренное заседание совета обороны, чтобы обсудить ситуацию вокруг Гренландии и протесты в Иране. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник во Франции.

По его словам, кризисное совещание должно было начаться в 7:00 по Гринвичу (11:00 по Баку). BFM в 10:20 по местному времени (13:20 по Баку) сообщила, что Макрон покинул заседание совета обороны и направился в Истр, чтобы передать новогодние поздравления французским военным.

Ночью французский лидер написал в соцсети Х, что первая группа французских военнослужащих уже направляется в Гренландию для участия в военных учениях, организованных Данией. Кроме Франции свои войска в Гренландию отправили или намерены отправить Германия, Швеция, Норвегия и Дания. Позже Bild сообщил, что первые самолеты с военными из Франции и Дании прибыли в Гренландию.

Накануне, 14 января, прошли переговоры между Гренландией, Данией и США в Белом доме. Стороны договорились создать рабочую группу «высокого уровня». При этом глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен сообщил, что точки зрения Дании и Гренландии с США «до сих пор расходятся». Он подчеркнул, что Гренландия может быть союзником США, не будучи подконтрольна им.