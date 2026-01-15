USD 1.7000
EUR 1.9778
RUB 2.1676
Подписаться на уведомления
Иран под угрозой удара
Новость дня
Иран под угрозой удара

Макрон созвал заседание Минобороны

15:15 277

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал в четверг в Париже экстренное заседание совета обороны, чтобы обсудить ситуацию вокруг Гренландии и протесты в Иране. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник во Франции.

По его словам, кризисное совещание должно было начаться в 7:00 по Гринвичу (11:00 по Баку). BFM в 10:20 по местному времени (13:20 по Баку) сообщила, что Макрон покинул заседание совета обороны и направился в Истр, чтобы передать новогодние поздравления французским военным.

Ночью французский лидер написал в соцсети Х, что первая группа французских военнослужащих уже направляется в Гренландию для участия в военных учениях, организованных Данией. Кроме Франции свои войска в Гренландию отправили или намерены отправить Германия, Швеция, Норвегия и Дания. Позже Bild сообщил, что первые самолеты с военными из Франции и Дании прибыли в Гренландию.

Накануне, 14 января, прошли переговоры между Гренландией, Данией и США в Белом доме. Стороны договорились создать рабочую группу «высокого уровня». При этом глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен сообщил, что точки зрения Дании и Гренландии с США «до сих пор расходятся». Он подчеркнул, что Гренландия может быть союзником США, не будучи подконтрольна им.

Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
13:37 3801
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
15:27 438
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
15:25 218
Кремль поддержал Трампа
Кремль поддержал Трампа обновлено 14:40
14:40 7360
Пашинян ответил на претензии иранцев
Пашинян ответил на претензии иранцев
14:04 2261
Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах
Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах
13:59 622
В Азербайджане создадут Западный промышленный парк
В Азербайджане создадут Западный промышленный парк указ президента Ильхама Алиева
13:46 1446
Сносят ресторан Юсифа Халилова
Сносят ресторан Юсифа Халилова
13:49 3017
И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
11:50 4800
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
13:32 1270
В России судят Шихлинского и Сафаровых
В России судят Шихлинского и Сафаровых видео
12:50 1983

ЭТО ВАЖНО

Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
13:37 3801
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
15:27 438
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
15:25 218
Кремль поддержал Трампа
Кремль поддержал Трампа обновлено 14:40
14:40 7360
Пашинян ответил на претензии иранцев
Пашинян ответил на претензии иранцев
14:04 2261
Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах
Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах
13:59 622
В Азербайджане создадут Западный промышленный парк
В Азербайджане создадут Западный промышленный парк указ президента Ильхама Алиева
13:46 1446
Сносят ресторан Юсифа Халилова
Сносят ресторан Юсифа Халилова
13:49 3017
И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
11:50 4800
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
13:32 1270
В России судят Шихлинского и Сафаровых
В России судят Шихлинского и Сафаровых видео
12:50 1983
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться