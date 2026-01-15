Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?

Во многих зарубежных университетах и школах искусственный интеллект уже активно используется для снижения нагрузки на преподавателей и одновременного упрощения доступа студентов к знаниям. В Азербайджане нейросети также начинают применяться в учебных заведениях, однако этот процесс пока нельзя назвать полностью системным.

Эксперт в области образования Адиль Велиев в интервью haqqin.az отметил, что современный этап развития общества фактически можно назвать эпохой искусственного интеллекта. По его словам, ИИ сегодня используется на различных платформах и в самых разных сферах, где он становится полезным инструментом в работе.

При этом эксперт подчеркнул, что в нашей стране внедрение искусственного интеллекта в учебные планы высших учебных заведений, его включение в силлабусы и учебные дисциплины пока еще не обеспечено в полной мере.

«Если внимательно посмотреть на происходящие процессы, можно увидеть, что преподаватели по собственной инициативе проявляют активность: вместе со студентами они создают различные платформы, участвуют в стартапах и проектах, где в той или иной форме используется ИИ. Это неоспоримый факт, так как на сегодняшний день для получения желаемого результата самым важным помощником для нас является именно искусственный интеллект», — подчеркнул эксперт.

Он также признал, что ИИ не всегда предоставляет информацию в том виде, в котором ожидают пользователи, и иногда можно столкнуться с ошибками или неточностями в данных. Однако, по его словам, при правильном использовании с помощью него можно добиться практически любого результата.

«Использование искусственного интеллекта в образовании сегодня можно считать практически неизбежным. Он значительно облегчает работу преподавателей, помогая в подготовке учебных материалов, проверке заданий и планировании занятий. Как в зарубежных университетах, так и в Азербайджане ИИ должен внедряться не только в IT-сфере, но и по всем специальностям, поскольку будущие профессии будут во многом опираться именно на его использование, позволяя достигать лучших результатов за более короткое время», - считает эксперт.

При этом Велиев указал и на отрицательные стороны применения ИИ. Он считает, что одной из основных проблем является риск ослабления у учащихся и студентов аналитического мышления и навыков самостоятельного анализа. Кроме того, использование нейросети может привести к росту уровня плагиата и снижению способности студентов к самостоятельному мышлению.

Наиболее надежным решением, по мнению эксперта, является правильное и осознанное использование искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что преподаватели должны объяснять ученикам и студентам, как применять ИИ для повышения уровня знаний, соблюдать этические нормы и установленные правила, используя его как инструмент, который не мешает развитию аналитического и творческого мышления, а, напротив, помогает достигать желаемых результатов.

«Если человек, не задумываясь, полностью полагается на искусственный интеллект, это в будущем может привести даже к его неграмотности», — добавил Велиев.