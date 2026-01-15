Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры

В зарубежных и азербайджанских СМИ появилась информация о том, что Госдепартамент США временно приостанавливает прием визовых заявок для граждан 75 стран. В статье, опубликованной в The Guardian, говорится, что решение вступит в силу 21 января, и пока не сообщается, как долго продлятся ограничения.

Согласно сообщениям прессы, цель такого решения Госдепа состоит в предотвращении въезда иностранных граждан, которые впоследствии будут критически зависимы от социальных пособий и государственных льгот. В заявлении говорится, что решение останется в силе до тех пор, пока США не убедятся, что новые иммигранты не будут получать выгоду за счет американских граждан.

В объявленный реестр включен в том числе и Азербайджан. В списке также Армения, Афганистан, Албания, Алжир, Беларусь, Босния, Бразилия, Куба, Египет, Грузия, Гаити, Иран, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Ливан, Ливия, Молдова, Марокко, Нигерия, Пакистан, Россия, Сомали, Судан, Сирия, Тунис, Узбекистан и Йемен.

В посольстве США в Азербайджане заявили, что данная информация не соответствует действительности: «Приостановка касается только иммиграционных (постоянных) виз и не распространяется на заявления на неиммиграционные визы для туристических, деловых, студенческих и обменных программ. Посольство США в Баку продолжает принимать заявления на неиммиграционные визы».

Депутат Милли Меджлиса Эльчин Мирзабейли в ответ на запрос haqqin.az отметил, что информация, которая на первый взгляд может создавать впечатление начала негативного воздействия на отношения между США и Азербайджаном, на самом деле формирует более процедурный контекст, выходящий за пределы двусторонних отношений. Он подчеркнул, что речь идет не о политическом решении, а о временном обновлении внутренних миграционных процедур Госдепа.

«В последние годы США перестраивают миграционные потоки, механизмы проверки документов и базы биометрических данных. В ходе таких процессов страны классифицируются не по индивидуальным политическим отношениям, а по таким критериям, как группы риска, документооборот, возможности обмена данными и уровень технической совместимости. В этом списке присутствуют и страны, с которыми США имеют стратегическое партнерство, но в отношении которых в сфере миграционных систем требуются дополнительные проверки», - отметил депутат.

Говоря о региональном факторе, Мирзабейли заявил, что близость к Южному Кавказу и Ближнему Востоку повышает вероятность роста рисков нелегальной миграции через регион, и это следует рассматривать не как отношение к конкретной политике Азербайджана, а как подход, обусловленный его географическим и транзитным положением.

При этом он напомнил, что нормализация отношений между США и Азербайджаном в последние годы в основном затрагивает такие стратегические вопросы, как энергетическая безопасность, региональная стабильность и открытие коммуникационных линий, тогда как вопросы, связанные с иммиграцией, в эту категорию не входят.

«Подобные решения не носят постоянного характера и, как правило, пересматриваются после проведения технического аудита, согласования обмена данными и уточнения процедур. Вероятность того, что это ограничение сохранится на длительный срок на фоне стратегического диалога между Азербайджаном и США, крайне невелика. Включение Азербайджана в данный список следует оценивать не как признак ухудшения отношений с США, а как технический результат глобальной миграционной политики Вашингтона», - добавил Мирзабейли.