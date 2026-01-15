USD 1.7000
Иран под угрозой удара
Иран под угрозой удара

Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social прокомментировал отказ иранских властей от казни протестующих через повешение.

«Иранскому протестующему больше не будет вынесен смертный приговор после предупреждений президента Трампа. Аналогичное решение принято и по другим делам. Это хорошие новости. Будем надеяться, что такая практика продолжится», — написал президент США в соцсети Truth Social.

Ранее министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи заявил, что иранские власти не собираются казнить участников акций протеста через повешение, такой вариант действий даже не рассматривается. 

«О повешении не может быть и речи, - сказал Аракчи в интервью телеканалу Fox News, коснувшись соответствующего вопроса. - Это один из элементов кампании по дезинформации, которая была запущена для того, чтобы втянуть президента США Дональда Трампа в это, что может иметь катастрофические последствия».

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что сейчас в Иране «нет демонстраций и протестов», в стране установилось спокойствие.

Трамп передал Ирану послание
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
Турция укрепила границу с Ираном: 200 башен, 300 километров стены и 500 километров рвов
Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
Кремль поддержал Трампа
Пашинян ответил на претензии иранцев
Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах
В Азербайджане создадут Западный промышленный парк
Трамп передал Ирану послание
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
Турция укрепила границу с Ираном: 200 башен, 300 километров стены и 500 километров рвов
Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
Кремль поддержал Трампа
Пашинян ответил на претензии иранцев
Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах
В Азербайджане создадут Западный промышленный парк
