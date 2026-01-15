Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана

«Иранскому протестующему больше не будет вынесен смертный приговор после предупреждений президента Трампа. Аналогичное решение принято и по другим делам. Это хорошие новости. Будем надеяться, что такая практика продолжится», — написал президент США в соцсети Truth Social.

Ранее министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи заявил, что иранские власти не собираются казнить участников акций протеста через повешение, такой вариант действий даже не рассматривается.

«О повешении не может быть и речи, - сказал Аракчи в интервью телеканалу Fox News, коснувшись соответствующего вопроса. - Это один из элементов кампании по дезинформации, которая была запущена для того, чтобы втянуть президента США Дональда Трампа в это, что может иметь катастрофические последствия».

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что сейчас в Иране «нет демонстраций и протестов», в стране установилось спокойствие.