Иран под угрозой удара
Турция укрепила границу с Ираном: 200 башен, 300 километров стены и 500 километров рвов

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
16:30 979

Министерство национальной обороны Турции заявило, что на границе с Ираном приняты все необходимые меры безопасности, несмотря на отсутствие признаков массовой миграции. Об этом 15 января на еженедельном брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Турции контр-адмирал Зеки Актюрк.

По его словам, на турецко-иранской границе завершено строительство 203 электрооптических наблюдательных башен, 43 башен с подъемными системами, 380 километров модульной бетонной стены и 553 километров противотанковых рвов.

Кроме того, как отметил Актюрк, вдоль границы круглосуточно ведутся разведывательные и наблюдательные полеты с использованием беспилотных летательных аппаратов. Он подчеркнул, что в настоящее время массового перемещения людей из Ирана в сторону турецких границ не зафиксировано, однако дополнительные меры безопасности продолжают применяться.

Комментируя ситуацию в Сирии, представитель Минобороны Турции заявил, что антитеррористические операции в Алеппо проходят успешно. Он также отметил, что Анкара готова оказать военную поддержку Дамаску в борьбе с терроризмом в случае официального запроса со стороны сирийского правительства.

Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедли»?
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедли»? фото
17:31 127
Трамп передал Ирану послание
Трамп передал Ирану послание обновлено 17:31
17:31 11592
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
15:35 2630
Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана
Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана
15:51 3128
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
13:37 5603
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана? мнение эксперта
15:25 815
Кремль поддержал Трампа
Кремль поддержал Трампа обновлено 14:40
14:40 9101
Пашинян ответил на претензии иранцев
Пашинян ответил на претензии иранцев
14:04 3529
Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах
Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах
13:59 879
В Азербайджане создадут Западный промышленный парк
В Азербайджане создадут Западный промышленный парк указ президента Ильхама Алиева
13:46 2050

