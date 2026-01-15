Турция укрепила границу с Ираном: 200 башен, 300 километров стены и 500 километров рвов

Министерство национальной обороны Турции заявило, что на границе с Ираном приняты все необходимые меры безопасности, несмотря на отсутствие признаков массовой миграции. Об этом 15 января на еженедельном брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Турции контр-адмирал Зеки Актюрк.

По его словам, на турецко-иранской границе завершено строительство 203 электрооптических наблюдательных башен, 43 башен с подъемными системами, 380 километров модульной бетонной стены и 553 километров противотанковых рвов.

Кроме того, как отметил Актюрк, вдоль границы круглосуточно ведутся разведывательные и наблюдательные полеты с использованием беспилотных летательных аппаратов. Он подчеркнул, что в настоящее время массового перемещения людей из Ирана в сторону турецких границ не зафиксировано, однако дополнительные меры безопасности продолжают применяться.

Комментируя ситуацию в Сирии, представитель Минобороны Турции заявил, что антитеррористические операции в Алеппо проходят успешно. Он также отметил, что Анкара готова оказать военную поддержку Дамаску в борьбе с терроризмом в случае официального запроса со стороны сирийского правительства.