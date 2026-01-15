USD 1.7000
EUR 1.9778
RUB 2.1676
Иран под угрозой удара
Иран под угрозой удара

Угроза взрыва: самолет Turkish Airlines экстренно сел в Барселоне

16:17 1276

Самолет авиакомпании Turkish Airlines был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Барселоны из-за угрозы взрыва на борту, сообщило агентство EFE.

По данным газеты El Periodico, самолет следовал из Стамбула в столицу Каталонии. Лайнер прибыл в аэропорт имени Жозепа Таррадельяса около 11:00 по местному времени. На борту находились 148 пассажиров и 7 членов экипажа. Самолет был направлен в изолированную зону рядом с ангаром авиакомпании Iberia, где пассажиров высадили. 

Оператор испанских аэропортов сообщил в X, что воздушная гавань Барселоны продолжает работу в штатном режиме. «В связи с угрозой на борту самолета активированы протоколы (безопасности), службы безопасности оценивают ситуацию», — говорится в публикации.

Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедли»?
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедли»? фото
17:31 131
Трамп передал Ирану послание
Трамп передал Ирану послание обновлено 17:31
17:31 11596
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
15:35 2631
Турция укрепила границу с Ираном: 200 башен, 300 километров стены и 500 километров рвов
Турция укрепила границу с Ираном: 200 башен, 300 километров стены и 500 километров рвов
16:30 980
Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана
Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана
15:51 3130
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
13:37 5604
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана? мнение эксперта
15:25 815
Кремль поддержал Трампа
Кремль поддержал Трампа обновлено 14:40
14:40 9101
Пашинян ответил на претензии иранцев
Пашинян ответил на претензии иранцев
14:04 3529
Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах
Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах
13:59 879
В Азербайджане создадут Западный промышленный парк
В Азербайджане создадут Западный промышленный парк указ президента Ильхама Алиева
13:46 2051

