Угроза взрыва: самолет Turkish Airlines экстренно сел в Барселоне

Самолет авиакомпании Turkish Airlines был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Барселоны из-за угрозы взрыва на борту, сообщило агентство EFE.

По данным газеты El Periodico, самолет следовал из Стамбула в столицу Каталонии. Лайнер прибыл в аэропорт имени Жозепа Таррадельяса около 11:00 по местному времени. На борту находились 148 пассажиров и 7 членов экипажа. Самолет был направлен в изолированную зону рядом с ангаром авиакомпании Iberia, где пассажиров высадили.

Оператор испанских аэропортов сообщил в X, что воздушная гавань Барселоны продолжает работу в штатном режиме. «В связи с угрозой на борту самолета активированы протоколы (безопасности), службы безопасности оценивают ситуацию», — говорится в публикации.