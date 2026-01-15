USD 1.7000
EUR 1.9778
RUB 2.1676
Иран под угрозой удара
Иран под угрозой удара

Холода возвращаются в Азербайджан

16:42 947

После короткой паузы в непогоде, которая ожидается вечером 15 января и в течение 16 января, в Азербайджане с дневных часов 17 января начнется вторая волна похолодания.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, холодная погода сохранится по всей стране до 22 января.

По прогнозам синоптиков, снова установится дождливая погода, местами пройдет мокрый снег, а в горных и предгорных районах - снег. В отдельных регионах ожидаются обильные осадки и усиление северо-западного ветра.

В Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируются дождь и мокрый снег. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 5–8 градусов. Минимальная температура составит в Баку и на Апшероне – 0-2 градуса тепла, в предгорных районах - до +3 градусов, в горных районах – 5-10 градусов мороза, в высокогорных районах – 15-20 градусов мороза.

В районах страны, особенно в горных и предгорных зонах, ожидается гололедица на дорогах.

Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедли»?
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедли»? фото
17:31 135
Трамп передал Ирану послание
Трамп передал Ирану послание обновлено 17:31
17:31 11601
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
15:35 2633
Турция укрепила границу с Ираном: 200 башен, 300 километров стены и 500 километров рвов
Турция укрепила границу с Ираном: 200 башен, 300 километров стены и 500 километров рвов
16:30 982
Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана
Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана
15:51 3131
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
13:37 5605
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана? мнение эксперта
15:25 815
Кремль поддержал Трампа
Кремль поддержал Трампа обновлено 14:40
14:40 9102
Пашинян ответил на претензии иранцев
Пашинян ответил на претензии иранцев
14:04 3530
Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах
Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах
13:59 879
В Азербайджане создадут Западный промышленный парк
В Азербайджане создадут Западный промышленный парк указ президента Ильхама Алиева
13:46 2051

