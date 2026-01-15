Экзамен для учителей стал платным

В Азербайджане участие в конкурсе, связанном с приемом на работу учителей, станет платным.

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «Об общем образовании», устанавливающие новый порядок проведения экзаменов.

Согласно принятым поправкам, оплата не предусмотрена для следующих категорий граждан: лиц, впервые участвующих в конкурсе; людей с инвалидностью; членов семей, получающих адресную государственную социальную помощь; членов семей шехидов; а также лиц, получивших звание «Ветеран войны» за участие в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджана.