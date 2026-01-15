USD 1.7000
Иран под угрозой удара

Экзамен для учителей стал платным

16:50 519

В Азербайджане участие в конкурсе, связанном с приемом на работу учителей, станет платным.

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «Об общем образовании», устанавливающие новый порядок проведения экзаменов.

Согласно принятым поправкам, оплата не предусмотрена для следующих категорий граждан: лиц, впервые участвующих в конкурсе; людей с инвалидностью; членов семей, получающих адресную государственную социальную помощь; членов семей шехидов; а также лиц, получивших звание «Ветеран войны» за участие в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджана.

Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедли»?
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедли»? фото
17:31 138
Трамп передал Ирану послание
Трамп передал Ирану послание обновлено 17:31
17:31 11605
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
15:35 2634
Турция укрепила границу с Ираном: 200 башен, 300 километров стены и 500 километров рвов
Турция укрепила границу с Ираном: 200 башен, 300 километров стены и 500 километров рвов
16:30 983
Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана
Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана
15:51 3132
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
13:37 5607
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана? мнение эксперта
15:25 815
Кремль поддержал Трампа
Кремль поддержал Трампа обновлено 14:40
14:40 9103
Пашинян ответил на претензии иранцев
Пашинян ответил на претензии иранцев
14:04 3531
Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах
Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах
13:59 879
В Азербайджане создадут Западный промышленный парк
В Азербайджане создадут Западный промышленный парк указ президента Ильхама Алиева
13:46 2052

