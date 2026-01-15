USD 1.7000
Иран под угрозой удара
Иран под угрозой удара

Банк Республика завершил 2025 год с рекордными финансовыми результатами

16:55 285

По итогам 2025 года Банк Республика продемонстрировал рекордные финансовые показатели, подтвердив высокий уровень финансовой устойчивости и надежности.

Согласно отчетности, Банк укрепил свои позиции на банковском рынке Азербайджана, обеспечив рост по всем основным финансовым направлениям по сравнению с предыдущим годом:

Основные финансовые показатели за 2025 год:

  •          Активы выросли на 25,2% и составили 2,73 млрд манатов;
  •          Совокупный капитал увеличился на 20% и составил 266,67 млн манатов;
  •          Кредитный портфель вырос на 12,4% и составил 1,65 млрд манатов;
  •          Чистый процентный доход вырос на 19,4% и составил 169,73 млн манатов;
  •          Чистая операционная прибыль увеличилась на 20,3%, достигнув 82,29 млн манатов;
  •          Чистая прибыль увеличилась на 19,8% и составила 60,6 млн манатов;
  •          Депозитный портфель достиг 1,36 млрд манатов, что является одним из наиболее высоких показателей среди банков страны.

Показатели финансовой устойчивости:

  • Коэффициент достаточности основного капитала (Tier I) — 10,14% (норма — 6,5%);
  • Общий коэффициент достаточности капитала — 14,6% (норма — 12,5%);
  • Коэффициент левереджа — 6,71% (норма — 5%);
  • Доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составила - 0,90%, что является одним из самых низких показателей в банковском секторе.

В 2025 году Банк Республика продолжил успешную деятельность по привлечению иностранных средств для развития реального сектора страны, и заключил кредитные соглашения с ведущими международными финансовыми институтами, включая Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и Черноморский банк торговли и развития (BSTDB).

«2025 год стал для Банка Республика годом последовательного развития, стратегических решений и институционального укрепления. Шаги, реализованные в течение года, вновь подтвердили приверженность банка устойчивой модели роста, ориентацию на современные финансовые решения и клиентоориентированный подход. Достигнутые результаты стали возможны благодаря условиям, сформированным государством для устойчивого и всестороннего развития страны. Профессиональная команда банка, а также доверие наших клиентов и партнеров являются ключевыми движущими силами этих достижений. В будущем Банк Республика продолжит активно работать над внедрением инновационных решений и обеспечением высокого качества сервиса для своих клиентов, укрепляя свои позиции в качестве одного из лидеров финансового сектора», — отметил председатель Наблюдательного совета Банка Республика Шакир Рагимов.

Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедли»?
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедли»? фото
17:31 140
Трамп передал Ирану послание
Трамп передал Ирану послание обновлено 17:31
17:31 11608
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
15:35 2637
Турция укрепила границу с Ираном: 200 башен, 300 километров стены и 500 километров рвов
Турция укрепила границу с Ираном: 200 башен, 300 километров стены и 500 километров рвов
16:30 983
Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана
Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана
15:51 3133
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
13:37 5608
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана? мнение эксперта
15:25 815
Кремль поддержал Трампа
Кремль поддержал Трампа обновлено 14:40
14:40 9104
Пашинян ответил на претензии иранцев
Пашинян ответил на претензии иранцев
14:04 3531
Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах
Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах
13:59 879
В Азербайджане создадут Западный промышленный парк
В Азербайджане создадут Западный промышленный парк указ президента Ильхама Алиева
13:46 2052

