В Азербайджане введут ответственность за неуважение к обществу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Закон «О внесении изменений в Закон «Об информации, информатизации и защите информации» Азербайджанской Республики».

Согласно документу, запрещается распространение информации, которая при массовой демонстрации оскорбляет общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу. В частности, под запрет подпадают использование непристойных выражений или жестов, создающих соответствующее впечатление, а также демонстрация частей тела способом, противоречащим нормам человеческой морали и национально-духовным ценностям.