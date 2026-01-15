USD 1.7000
В Азербайджане введут ответственность за неуважение к обществу

16:58

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Закон «О внесении изменений в Закон «Об информации, информатизации и защите информации» Азербайджанской Республики».

Согласно документу, запрещается распространение информации, которая при массовой демонстрации оскорбляет общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу. В частности, под запрет подпадают использование непристойных выражений или жестов, создающих соответствующее впечатление, а также демонстрация частей тела способом, противоречащим нормам человеческой морали и национально-духовным ценностям.

