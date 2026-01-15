Байрамов обсудил с представителем ЕС региональные вопросы

В Баку состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдаленой Гроной.

Как сообщили в МИД Азербайджана, стороны обсудили текущую повестку и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также региональные и международные вопросы.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы взаимодействия по политическим, экономическим, транспортным и энергетическим направлениям, а также достигнутые договоренности в рамках существующих платформ и инструментов сотрудничества и дальнейшие шаги.

Глава МИД Джейхун Байрамов проинформировал европейскую сторону о ходе и перспективах процесса нормализации и мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув позицию Баку. Также были отмечены меры по укреплению доверия между двумя странами.

Стороны обменялись мнениями и по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.