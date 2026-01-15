Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями

USD 1.7000
EUR 1.9778
RUB 2.1676
15 января представители Азербайджана и Армении провели совместный осмотр текущего состояния железнодорожного участка Садарак – Ерасх.

Как сообщили в Кабмине Азербайджана, целью осмотра была оценка технической пригодности данного участка железной дороги для передвижения специальной железнодорожной строительной техники в рамках реализации мер по восстановлению соответствующей инфраструктуры.

В ходе осмотра стороны обменялись мнениями по вопросам оценки технического состояния железнодорожной инфраструктуры на этом участке.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что участок Садарак – Ерасх должен быть разблокирован в рамках открытия коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. По его словам, «это должно быть органическим продолжением или началом разблокирования инфраструктур в регионе».

Исторически железная дорога Садарак – Ерасх была частью советской транспортной сети и использовалась для сообщения Нахчыванской АР с остальной частью СССР через Армению. После начала Карабахского конфликта она была фактически выведена из эксплуатации.

