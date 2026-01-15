Европе нужен свой «Орешник»

Европейским странам, включая Францию, необходимо располагать вооружениями, сопоставимыми с российским ракетным комплексом с гиперзвуковой ракетой «Орешник». Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, выступая перед военнослужащими на авиабазе Истр на юге страны.

«Мы также должны обзавестись таким оружием, способным изменить ситуацию в краткосрочной перспективе», – сказал Макрон, выступление которого транслировалось на странице Елисейского дворца в X.

Макрон констатировал, что «Франция находится в зоне досягаемости «Орешника».

Он также указал, что Париж заменяет Вашингтон в вопросе предоставления Украине разведданных в контексте войны с Россией.

«Там, где еще год назад Украина в подавляющем большинстве случаев была крайне зависима от американских разведывательных возможностей, сегодня две трети этих возможностей обеспечиваются Францией», – подчеркнул французский лидер.