Иран под угрозой удара
Европе нужен свой «Орешник»

17:25 173

Европейским странам, включая Францию, необходимо располагать вооружениями, сопоставимыми с российским ракетным комплексом с гиперзвуковой ракетой «Орешник». Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, выступая перед военнослужащими на авиабазе Истр на юге страны.

«Мы также должны обзавестись таким оружием, способным изменить ситуацию в краткосрочной перспективе», – сказал Макрон, выступление которого транслировалось на странице Елисейского дворца в X.

Макрон констатировал, что «Франция находится в зоне досягаемости «Орешника».

Он также указал, что Париж заменяет Вашингтон в вопросе предоставления Украине разведданных в контексте войны с Россией.

«Там, где еще год назад Украина в подавляющем большинстве случаев была крайне зависима от американских разведывательных возможностей, сегодня две трети этих возможностей обеспечиваются Францией», – подчеркнул французский лидер.

Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедли»?
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедли»? фото
17:31 153
Трамп передал Ирану послание
Трамп передал Ирану послание обновлено 17:31
17:31 11624
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
15:35 2641
Турция укрепила границу с Ираном: 200 башен, 300 километров стены и 500 километров рвов
Турция укрепила границу с Ираном: 200 башен, 300 километров стены и 500 километров рвов
16:30 990
Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана
Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана
15:51 3142
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
13:37 5611
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана? мнение эксперта
15:25 817
Кремль поддержал Трампа
Кремль поддержал Трампа обновлено 14:40
14:40 9107
Пашинян ответил на претензии иранцев
Пашинян ответил на претензии иранцев
14:04 3534
Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах
Госфонд отчитался о проделанной работе и рассказал о планах
13:59 879
В Азербайджане создадут Западный промышленный парк
В Азербайджане создадут Западный промышленный парк указ президента Ильхама Алиева
13:46 2052

