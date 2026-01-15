Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедлы»?

В Хатаинском районе Баку на улице Мухаммеда Хади, недалеко от станции метро «Ахмедлы», произошло обрушение дорожного полотна. Местные жители сообщают, что несколько месяцев назад в этом же районе уже фиксировалось проседание, однако нынешний провал оказался значительно глубже.

Предполагается, что причиной стала авария на подземной водопроводной линии. Объединенная служба водоснабжения крупных городов заявила, что на участке действительно произошла авария на линии питьевой воды, неисправность была устранена, а подача воды восстановлена.

Как сообщает haqqin.az, участок дороги, где произошло обрушение, в настоящее время огражден, и, по всей видимости, ремонтные работы еще не завершены. Рабочие на месте утверждают, что ведется замена трубопровода, а после завершения этих работ будет проведен ремонт дорожного покрытия.

Жители района отмечают, что в последние годы в Ахмедлы, особенно вблизи станции метро, были построены сотни торговых объектов. Ситуация дошла до того, что пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части. Тротуар, где произошел провал, является основным маршрутом к метро и окружен магазинами, расположенными вплотную друг к другу.