Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре

Власти Кипра начали расследование обстоятельств смерти российского дипломата Алексея Панова, которого связывают с российской разведкой. Посольство России заявило, что 41-летний дипломат покончил с собой, однако отказалось передать кипрским властям материалы, подтверждающие эту версию.

Как сообщает The Guardian, после инцидента российская дипмиссия заблокировала доступ местной полиции в здание посольства в Никосии. В сообщении посольства, опубликованном 8 января в социальных сетях, говорилось о смерти Панова и о том, что его семье была оказана «вся необходимая поддержка», однако причина смерти не уточнялась.

Независимый исследователь Дмитрий Хмельницкий, известный публикациями о России, утверждает, что дипломат, известный в посольстве как «А.В. Панов», был сотрудником Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны РФ. По его словам, Панов отвечал за хранение и контроль шпионского оборудования. Хмельницкий также не исключил, что дипломат мог попытаться покинуть страну. Отмечается, что эти утверждения подтверждаются источниками в греческой администрации Кипра.

Британская газета The Sun со своей стороны написала, что Панов якобы готовился к бегству из России и мог быть убит внутри здания посольства.

Особое внимание привлекло то, что смерть Панова произошла на следующий день после исчезновения на Кипре бывшего генерального директора российской компании «Уралкалий» Владислава Баумгартнера. 56-летнего бизнесмена в последний раз видели в прибрежном городе Лимассоле, популярном среди российских эмигрантов.

Представитель Министерства внутренних дел Кипра сообщил, что поиски Баумгартнера продолжаются, и на данный момент не обнаружено доказательств прямой связи между двумя инцидентами. В то же время западные СМИ не исключают возможную связь между исчезновением олигарха и смертью сотрудника российского посольства.