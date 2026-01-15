USD 1.7000
EUR 1.9778
RUB 2.1676
Подписаться на уведомления
Иран под угрозой удара
Новость дня
Иран под угрозой удара

Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре

Руслан Баширли, спецкор
17:47 1935

Власти Кипра начали расследование обстоятельств смерти российского дипломата Алексея Панова, которого связывают с российской разведкой. Посольство России заявило, что 41-летний дипломат покончил с собой, однако отказалось передать кипрским властям материалы, подтверждающие эту версию.

Как сообщает The Guardian, после инцидента российская дипмиссия заблокировала доступ местной полиции в здание посольства в Никосии. В сообщении посольства, опубликованном 8 января в социальных сетях, говорилось о смерти Панова и о том, что его семье была оказана «вся необходимая поддержка», однако причина смерти не уточнялась.

Независимый исследователь Дмитрий Хмельницкий, известный публикациями о России, утверждает, что дипломат, известный в посольстве как «А.В. Панов», был сотрудником Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны РФ. По его словам, Панов отвечал за хранение и контроль шпионского оборудования. Хмельницкий также не исключил, что дипломат мог попытаться покинуть страну. Отмечается, что эти утверждения подтверждаются источниками в греческой администрации Кипра.

Британская газета The Sun со своей стороны написала, что Панов якобы готовился к бегству из России и мог быть убит внутри здания посольства.

Особое внимание привлекло то, что смерть Панова произошла на следующий день после исчезновения на Кипре бывшего генерального директора российской компании «Уралкалий» Владислава Баумгартнера. 56-летнего бизнесмена в последний раз видели в прибрежном городе Лимассоле, популярном среди российских эмигрантов.

Представитель Министерства внутренних дел Кипра сообщил, что поиски Баумгартнера продолжаются, и на данный момент не обнаружено доказательств прямой связи между двумя инцидентами. В то же время западные СМИ не исключают возможную связь между исчезновением олигарха и смертью сотрудника российского посольства.

Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям фото; видео; обновлено 18:40
18:40 3776
Трампа убедили «дать Ирану шанс»
Трампа убедили «дать Ирану шанс» обновлено 18:18
18:18 14465
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
17:15 2323
Ее время прошло: за Юлей пришли
Ее время прошло: за Юлей пришли новая главная тема; все еще актуально
11:04 5171
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедлы»?
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедлы»? фото
17:31 2441
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
15:35 3675
Турция укрепила границу с Ираном: 200 башен, 300 километров стены и 500 километров рвов
Турция укрепила границу с Ираном: 200 башен, 300 километров стены и 500 километров рвов
16:30 1819
Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана
Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана
15:51 4431
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
13:37 6665
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана? мнение эксперта
15:25 1113
Кремль поддержал Трампа
Кремль поддержал Трампа обновлено 14:40
14:40 9770

ЭТО ВАЖНО

Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям фото; видео; обновлено 18:40
18:40 3776
Трампа убедили «дать Ирану шанс»
Трампа убедили «дать Ирану шанс» обновлено 18:18
18:18 14465
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
17:15 2323
Ее время прошло: за Юлей пришли
Ее время прошло: за Юлей пришли новая главная тема; все еще актуально
11:04 5171
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедлы»?
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедлы»? фото
17:31 2441
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
15:35 3675
Турция укрепила границу с Ираном: 200 башен, 300 километров стены и 500 километров рвов
Турция укрепила границу с Ираном: 200 башен, 300 километров стены и 500 километров рвов
16:30 1819
Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана
Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана
15:51 4431
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
13:37 6665
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана? мнение эксперта
15:25 1113
Кремль поддержал Трампа
Кремль поддержал Трампа обновлено 14:40
14:40 9770
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться