USD 1.7000
EUR 1.9778
RUB 2.1676
Подписаться на уведомления
Иран под угрозой удара
Новость дня
Иран под угрозой удара

Америка захватила шестой по счету танкер

18:16 695

США задержали еще один нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников. Это шестой по счету захват судна, перевозившего венесуэльскую нефть, за последние недели.

По словам источников агентства, танкер задержали в Карибском бассейне накануне встречи президента США Дональда Трампа с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо.

Официальные лица, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что захват был произведен в Карибском бассейне, но не назвали судно.

9 января береговая охрана США высадилась на танкер Olina в Карибском море. Как утверждает The Wall Street Journal, судно перевозило нефть из Венесуэлы. Операции США по захвату судов с топливом в международных водах проводятся с начала декабря, после того как Дональд Трамп объявил блокаду поставок и экспорта нефти из Венесуэлы. 

Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям фото; видео; обновлено 18:40
18:40 3778
Трампа убедили «дать Ирану шанс»
Трампа убедили «дать Ирану шанс» обновлено 18:18
18:18 14467
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
17:15 2324
Ее время прошло: за Юлей пришли
Ее время прошло: за Юлей пришли новая главная тема; все еще актуально
11:04 5173
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедлы»?
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедлы»? фото
17:31 2442
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
15:35 3677
Турция укрепила границу с Ираном: 200 башен, 300 километров стены и 500 километров рвов
Турция укрепила границу с Ираном: 200 башен, 300 километров стены и 500 километров рвов
16:30 1819
Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана
Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана
15:51 4432
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
13:37 6668
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана? мнение эксперта
15:25 1113
Кремль поддержал Трампа
Кремль поддержал Трампа обновлено 14:40
14:40 9772

ЭТО ВАЖНО

Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям фото; видео; обновлено 18:40
18:40 3778
Трампа убедили «дать Ирану шанс»
Трампа убедили «дать Ирану шанс» обновлено 18:18
18:18 14467
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
17:15 2324
Ее время прошло: за Юлей пришли
Ее время прошло: за Юлей пришли новая главная тема; все еще актуально
11:04 5173
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедлы»?
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедлы»? фото
17:31 2442
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
15:35 3677
Турция укрепила границу с Ираном: 200 башен, 300 километров стены и 500 километров рвов
Турция укрепила границу с Ираном: 200 башен, 300 километров стены и 500 километров рвов
16:30 1819
Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана
Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана
15:51 4432
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
13:37 6668
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана? мнение эксперта
15:25 1113
Кремль поддержал Трампа
Кремль поддержал Трампа обновлено 14:40
14:40 9772
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться