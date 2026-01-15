USD 1.7000
Иран под угрозой удара
Иран под угрозой удара

Россия атаковала один из крупнейших портов Украины

18:27 822

Россия днем в четверг, 15 января, баллистической ракетой атаковала Черноморский морской торговый порт (Черноморск) - один из крупнейших в Украине. Порт находится на берегах Сухого лимана, в 12 милях к юго-западу от Одессы. Вследствие ударов пострадало гражданское судно под флагом Мальты и ранен один из членов экипажа. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, пишут украинские СМИ.

По словам министра, судно готовилось к перевозке контейнерного груза. Однако в результате удара три контейнера получили повреждения, произошла утечка масла. Сейчас для локализации последствий на причале порта устанавливают боновые заграждения.

«Это очередной акт… против гражданской портовой инфраструктуры, международной торговли и безопасности мореходства. Россия сознательно атакует объекты, обеспечивающие экспорт, логистику и продовольственную безопасность», – подчеркнул Кулеба.

Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям фото; видео; обновлено 18:40
18:40 3780
Трампа убедили «дать Ирану шанс»
Трампа убедили «дать Ирану шанс» обновлено 18:18
18:18 14470
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
17:15 2324
Ее время прошло: за Юлей пришли
Ее время прошло: за Юлей пришли новая главная тема; все еще актуально
11:04 5173
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедлы»?
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедлы»? фото
17:31 2443
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
15:35 3678
Турция укрепила границу с Ираном: 200 башен, 300 километров стены и 500 километров рвов
Турция укрепила границу с Ираном: 200 башен, 300 километров стены и 500 километров рвов
16:30 1820
Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана
Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана
15:51 4432
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
13:37 6670
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана? мнение эксперта
15:25 1113
Кремль поддержал Трампа
Кремль поддержал Трампа обновлено 14:40
14:40 9772

