Россия атаковала один из крупнейших портов Украины

Россия днем в четверг, 15 января, баллистической ракетой атаковала Черноморский морской торговый порт (Черноморск) - один из крупнейших в Украине. Порт находится на берегах Сухого лимана, в 12 милях к юго-западу от Одессы. Вследствие ударов пострадало гражданское судно под флагом Мальты и ранен один из членов экипажа. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, пишут украинские СМИ.

По словам министра, судно готовилось к перевозке контейнерного груза. Однако в результате удара три контейнера получили повреждения, произошла утечка масла. Сейчас для локализации последствий на причале порта устанавливают боновые заграждения.

«Это очередной акт… против гражданской портовой инфраструктуры, международной торговли и безопасности мореходства. Россия сознательно атакует объекты, обеспечивающие экспорт, логистику и продовольственную безопасность», – подчеркнул Кулеба.