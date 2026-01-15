USD 1.7000
Иран под угрозой удара
Иран под угрозой удара

«Глаз тигра» у Макрона

18:33

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед Вооруженными силами республики, обратил внимание на свой покрасневший глаз. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По словам президента Франции, в этой проблеме «нет ничего серьезного».

«Хочу выразить вам свои наилучшие пожелания в начале нового года. Прошу прощения за неприглядный вид моего глаза... Просто воспринимайте это как непреднамеренную отсылку к «глазу тигра» в начале года», – сказал Макрон, не указав при этом, что именно произошло с его глазом.

Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям
18:40
Трампа убедили «дать Ирану шанс»
Трампа убедили «дать Ирану шанс»
18:18
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
17:15 2327
Ее время прошло: за Юлей пришли
Ее время прошло: за Юлей пришли
11:04
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедлы»?
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедлы»?
17:31
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
15:35
Турция укрепила границу с Ираном: 200 башен, 300 километров стены и 500 километров рвов
Турция укрепила границу с Ираном: 200 башен, 300 километров стены и 500 километров рвов
16:30
Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана
Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана
15:51
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
13:37
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
15:25
Кремль поддержал Трампа
Кремль поддержал Трампа
14:40

