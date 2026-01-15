«Глаз тигра» у Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед Вооруженными силами республики, обратил внимание на свой покрасневший глаз. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По словам президента Франции, в этой проблеме «нет ничего серьезного».

«Хочу выразить вам свои наилучшие пожелания в начале нового года. Прошу прощения за неприглядный вид моего глаза... Просто воспринимайте это как непреднамеренную отсылку к «глазу тигра» в начале года», – сказал Макрон, не указав при этом, что именно произошло с его глазом.