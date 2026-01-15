Киев раскрыл детали переговоров с американцами

Встреча между американской и украинской делегациями во время Всемирного экономического форума в Давосе готовится. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

«Украинская делегация высочайшего уровня примет участие в форуме в Давосе. Сам характер этого форума определяет порядок событий, встреч, которые украинская делегация будет проводить на этой площадке. Фокус, безусловно, будет на восстановлении Украины, на защите нашей энергетики, на безопасности, гарантиях безопасности», - сказал украинский министр.

Сибига добавил, что все члены украинской делегации активно готовятся к Всемирному экономическому форуму, чтобы «максимально использовать пребывание украинской делегации для достижения тех целей, которые ставит президент Зеленский для укрепления устойчивости Украины».

Глава МИД Украины отметил, что «будут контакты с американской стороной. Мы сейчас находимся в контакте, чтобы финализировать тот формат, те результаты, которые следует ожидать с американской стороной».

Ранее украинские СМИ сообщали, что президенты Украины и США в Давосе должны подписать соглашение о «процветании» и послевоенном восстановлении Украины на 800 миллиардов долларов. В то же время встречу Зеленского и Трампа намерены посетить лидеры Италии, Германии, Франции, Канады, Великобритании, а также председатель Еврокомиссии. Представители «Большой семерки» планируют убедить президента США поддержать гарантии безопасности для Украины, которые должны вступить в силу после введения режима прекращения огня. Ожидается, что встреча состоится 21 января.