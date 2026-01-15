Киев раскрыл детали переговоров с американцами

USD 1.7000
Встреча между американской и украинской делегациями во время Всемирного экономического форума в Давосе готовится. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

«Украинская делегация высочайшего уровня примет участие в форуме в Давосе. Сам характер этого форума определяет порядок событий, встреч, которые украинская делегация будет проводить на этой площадке. Фокус, безусловно, будет на восстановлении Украины, на защите нашей энергетики, на безопасности, гарантиях безопасности», - сказал украинский министр.

Сибига добавил, что все члены украинской делегации активно готовятся к Всемирному экономическому форуму, чтобы «максимально использовать пребывание украинской делегации для достижения тех целей, которые ставит президент Зеленский для укрепления устойчивости Украины».

Глава МИД Украины отметил, что «будут контакты с американской стороной. Мы сейчас находимся в контакте, чтобы финализировать тот формат, те результаты, которые следует ожидать с американской стороной».

Ранее украинские СМИ сообщали, что президенты Украины и США в Давосе должны подписать соглашение о «процветании» и послевоенном восстановлении Украины на 800 миллиардов долларов. В то же время встречу Зеленского и Трампа намерены посетить лидеры Италии, Германии, Франции, Канады, Великобритании, а также председатель Еврокомиссии. Представители «Большой семерки» планируют убедить президента США поддержать гарантии безопасности для Украины, которые должны вступить в силу после введения режима прекращения огня. Ожидается, что встреча состоится 21 января.

Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям фото; видео; обновлено 18:40
18:40 3788
Трампа убедили «дать Ирану шанс»
Трампа убедили «дать Ирану шанс» обновлено 18:18
18:18 14476
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
17:15 2330
Ее время прошло: за Юлей пришли
Ее время прошло: за Юлей пришли новая главная тема; все еще актуально
11:04 5173
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедлы»?
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедлы»? фото
17:31 2447
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
Ограничение виз для азербайджанцев: ничего личного, просто процедуры
15:35 3681
Турция укрепила границу с Ираном: 200 башен, 300 километров стены и 500 километров рвов
Турция укрепила границу с Ираном: 200 башен, 300 километров стены и 500 километров рвов
16:30 1823
Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана
Трамп поделился «хорошими новостями» из Ирана
15:51 4434
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
13:37 6673
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана?
Как обстоят дела с внедрением ИИ в вузах Азербайджана? мнение эксперта
15:25 1116
Кремль поддержал Трампа
Кремль поддержал Трампа обновлено 14:40
14:40 9774
