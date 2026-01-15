Конкурс «EY Предприниматель года», проводимый при партнерстве Банка ABB

Прием заявок на конкурс «EY Предприниматель года», организованный компанией EY Азербайджан при генеральном спонсорстве Банка ABB и финансовом партнерстве BP, уже завершен. Победитель национального этапа конкурса, а также победители в отдельных номинациях будут объявлены на гала-мероприятии, которое состоится 13 февраля.

Конкурс проводится в Азербайджане уже 7 лет, и Банк ABB на протяжении всех этих 7 лет последовательно оказывает ему поддержку. «EY Предприниматель года» — это престижная и уникальная программа, объединяющая предпринимателей с инновационным мышлением, стремлением к успеху и желанием оказывать позитивное влияние на общество. За прошедшие 7 лет конкурс сформировал в Азербайджане широкое сообщество, объединившее более 70 предпринимателей.

В этом году за звание «EY Предприниматель года» будут соревноваться участники, представляющие сферы альтернативной энергетики, рекламы, производства электрического оборудования, финансов, туризма, сельского хозяйства, образования, ИТ, цифрового маркетинга и другие отрасли.

Представляем участников конкурса: Бахтияр Гусейнов («Eel Electric» — производитель электрического оборудования); Джейхун Иманов («Jeykhun Imanov Studio» — агентство цифрового маркетинга, брендинга и дизайна); Эльгар Багиров («Times Consulting» — рекламное агентство); Эльмира Исмаилова («Best Place Restaurant & Jazz Club» — услуги общественного питания и развлечений); Эльшад Аббасов («Embafinans» — небанковская кредитная организация); Фахри Мамедли («Fahri Travel» — туристическое агентство); Гюнай Мустафаева («MedLife Hospital» — медицинское учреждение); Ильяс Ахмедов и Мехри Ахмедова («We Grow» — производитель голубики); Кенюль Гулиева («Safavy» — онлайн-платформа образования); Орхан Мамедов («Green Life Engineering» — решения в области альтернативной энергетики); Мурад Гасанов («Clopos» — поставщик ИТ-решений); Мушфиг Гусейнов («AZSAFFRON» — производитель шафрана и продуктов на его основе); Новруз Исмаилов («Мангал Kömürü №1» — производство угля на основе скорлупы фундука); Рашад Аббасов («Neutron» — радиационная безопасность / консалтинг); Руфат Бабакишиев («Crocusoft» — программное обеспечение, мобильные приложения и ИТ-решения); Самир Каримов («APAR» — сервис аренды велосипедов); Сеймур Аллахвердиев («Amazon Travel» — туристическое агентство); Ульви Асланов («Code Academy» — образовательное учреждение); Вугар Бабаев («Lider Development» — поставщик CRM/ERP-решений и платформа управления жилыми зданиями).

Победитель конкурса будет определен независимым жюри на основе критериев предпринимательского духа, цели, влияния и развития. В состав жюри входят известные и авторитетные представители делового сообщества:

Алие Азимова — руководитель постоянного представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Азербайджане;

Афган Исаев — вице-президент SOCAR;

Мир Джамал Пашаев — заместитель председателя Совета директоров «Pasha Holding»;

Густав Нобель — генеральный директор компании «Conversus»;

Тейба Гулиева — региональный представитель Корпоративного и Инвестиционного банка Societe Generale.

Среди партнеров программы также APFM, журнал «Финансист», Агентство по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики — AZPROMO, а также EKVITA.

Победитель национального этапа получит право представить Азербайджан на конкурсе «EY World Entrepreneur Of The Year», который состоится в мае в Монако.

Более подробную информацию о современных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az, в Информационном центре по короткому номеру 937, а также на официальных страницах Банка ABB в социальных сетях.