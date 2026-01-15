USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Новость дня
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Трамп грозит ввести войска в Миннесоту

19:19 622

Президент США Дональд Трамп пригрозил властям штата Миннесота задействовать закон XIX века о подавлении восстаний вооруженными силами, если они не пресекут нападения на проводящих там операцию против мигрантов сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

«Если коррумпированные политики Миннесоты не будут соблюдать закон и не остановят профессиональных агитаторов и мятежников, нападающих на патриотов ICE, которые просто пытаются выполнять свою работу, я введу в действие Закон о подавлении восстаний, как это делали многие президенты до меня, и быстро положу конец этой пародии, разворачивающейся в этом некогда великом штате», - написал Трамп в Truth Social.

Закон о восстании, редко используемый с 1807 года, дает президенту полномочия размещать армию внутри страны без предварительного одобрения Конгресса. В прошлом году Трамп неоднократно предлагал использовать Закон о восстании для федерализации войск Национальной гвардии.

Протесты в Миннеаполисе продолжаются, федеральные агенты применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты на улицах города. Около трех тысяч федеральных агентов были отправлены в Миннесоту, это крупнейшая такая операция в истории штата, сообщает NBC News. В городе работает около 600 полицейских, сообщил мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей.

В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков обновлено 20:44
20:44 17208
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется»
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется» обновлено 20:25
20:25 3273
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла наша корреспонденция
19:22 1532
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды?
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды? мнение эколога
19:42 1167
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации все еще актуально
13:37 7328
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
17:47 3232
И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
11:50 6707
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям фото; видео; обновлено 18:40
18:40 5088
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
17:15 3187
Ее время прошло: за Юлей пришли
Ее время прошло: за Юлей пришли новая главная тема; все еще актуально
11:04 5484
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедлы»?
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедлы»? фото
17:31 3571

