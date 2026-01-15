Трамп грозит ввести войска в Миннесоту

Президент США Дональд Трамп пригрозил властям штата Миннесота задействовать закон XIX века о подавлении восстаний вооруженными силами, если они не пресекут нападения на проводящих там операцию против мигрантов сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

«Если коррумпированные политики Миннесоты не будут соблюдать закон и не остановят профессиональных агитаторов и мятежников, нападающих на патриотов ICE, которые просто пытаются выполнять свою работу, я введу в действие Закон о подавлении восстаний, как это делали многие президенты до меня, и быстро положу конец этой пародии, разворачивающейся в этом некогда великом штате», - написал Трамп в Truth Social.

Закон о восстании, редко используемый с 1807 года, дает президенту полномочия размещать армию внутри страны без предварительного одобрения Конгресса. В прошлом году Трамп неоднократно предлагал использовать Закон о восстании для федерализации войск Национальной гвардии.

Протесты в Миннеаполисе продолжаются, федеральные агенты применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты на улицах города. Около трех тысяч федеральных агентов были отправлены в Миннесоту, это крупнейшая такая операция в истории штата, сообщает NBC News. В городе работает около 600 полицейских, сообщил мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей.