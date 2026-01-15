Юлия Тимошенко может отделаться залогом в миллион

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) определилась с тем, какую меру пресечения будет просить для лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на САП.

Так, антикоррупционная прокуратура хочет просить у суда применить к Тимошенко залог в 50 млн гривен ($1,15 млн) и определенные обязанности. Прокуроры уже подали соответствующее ходатайство.

Судебное заседание по этому поводу должно состояться завтра, 16 января.

Напомним, 14 января Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении главе фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Случилось это после того, как ее разоблачили на предложении взятки депутатам других фракций за «нужное» голосование по конкретным законопроектам.

Сама же Тимошенко назвала следственные действия антикоррупционных ведомств зачисткой политических конкурентов.

По данным украинских СМИ, депутаты Верховной Рады от разных партий выясняют, кто сдал Тимошенко НАБУ и САП.