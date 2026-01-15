Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды?

В «Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Апшеронском полуострове на 2026–2035 годы» предусмотрено опреснение воды Каспийского моря с целью ее дальнейшего использования. О том, сможет ли эта мера решить проблему дефицита воды в стране, в интервью haqqin.az рассказал член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов, эколог Ровшан Аббасов.

По его словам, Баку вместе с Апшеронским полуостровом является самым густонаселенным регионом Азербайджана, и, по неофициальным оценкам, около 40% населения страны проживает именно здесь.

«Баку и Сумгаит сталкиваются с многочисленными проблемами, связанными с дефицитом водных ресурсов. В этих районах отсутствуют собственные источники воды, а с начала 1990-х годов в связи с Карабахской войной процесс расселения здесь происходил очень быстрыми темпами. Это привело к самовольному строительству, отсутствию канализационных и водопроводных сетей и, как следствие, к возникновению многочисленных потерь воды. Ко всему этому существующая инфраструктура не позволяет эффективно управлять водными ресурсами, поскольку она сильно изношена», — отметил эколог.

Говоря о перспективах опреснения воды Каспийского моря, Аббасов подчеркнул, что в целом превращение морской воды в пресную могло бы оказать значительную помощь в решении водных проблем Баку, Апшерона и Сумгаита, так как эти территории характеризуются высоким уровнем водопользования, при этом вода доставляется сюда из весьма отдаленных источников.

«Использование воды Каспия позволило бы отказаться от прокладки протяженных водопроводных труб, что было бы экономически эффективным, особенно для обеспечения прибрежных территорий. Кроме того, это позволило бы сократить объемы воды, забираемой из таких районов, как Огуз, Габала, Шабран, Хачмаз, а также из реки Куры в Сабирабаде. В результате водообеспечение этих территорий улучшилось бы, а экологический баланс рек оказался бы лучше защищенным, поскольку снижение водозабора положительно сказалось бы на условиях обитания рыб и способствовало бы сохранению водных экосистем», — добавил Аббасов.