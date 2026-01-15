USD 1.7000
EUR 1.9778
RUB 2.1676
Подписаться на уведомления
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Новость дня
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды?

мнение эколога
Кямаля Алиева
19:42 1168

В «Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Апшеронском полуострове на 2026–2035 годы» предусмотрено опреснение воды Каспийского моря с целью ее дальнейшего использования. О том, сможет ли эта мера решить проблему дефицита воды в стране, в интервью haqqin.az рассказал член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов, эколог Ровшан Аббасов.

По его словам, Баку вместе с Апшеронским полуостровом является самым густонаселенным регионом Азербайджана, и, по неофициальным оценкам, около 40% населения страны проживает именно здесь.

«Баку и Сумгаит сталкиваются с многочисленными проблемами, связанными с дефицитом водных ресурсов. В этих районах отсутствуют собственные источники воды, а с начала 1990-х годов в связи с Карабахской войной процесс расселения здесь происходил очень быстрыми темпами. Это привело к самовольному строительству, отсутствию канализационных и водопроводных сетей и, как следствие, к возникновению многочисленных потерь воды. Ко всему этому существующая инфраструктура не позволяет эффективно управлять водными ресурсами, поскольку она сильно изношена», — отметил эколог. 

Говоря о перспективах опреснения воды Каспийского моря, Аббасов подчеркнул, что в целом превращение морской воды в пресную могло бы оказать значительную помощь в решении водных проблем Баку, Апшерона и Сумгаита, так как эти территории характеризуются высоким уровнем водопользования, при этом вода доставляется сюда из весьма отдаленных источников.

«Использование воды Каспия позволило бы отказаться от прокладки протяженных водопроводных труб, что было бы экономически эффективным, особенно для обеспечения прибрежных территорий. Кроме того, это позволило бы сократить объемы воды, забираемой из таких районов, как Огуз, Габала, Шабран, Хачмаз, а также из реки Куры в Сабирабаде. В результате водообеспечение этих территорий улучшилось бы, а экологический баланс рек оказался бы лучше защищенным, поскольку снижение водозабора положительно сказалось бы на условиях обитания рыб и способствовало бы сохранению водных экосистем», — добавил Аббасов.

В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков обновлено 20:44
20:44 17209
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется»
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется» обновлено 20:25
20:25 3274
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла наша корреспонденция
19:22 1533
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды?
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды? мнение эколога
19:42 1169
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации все еще актуально
13:37 7328
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
17:47 3232
И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
11:50 6707
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям фото; видео; обновлено 18:40
18:40 5088
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
17:15 3187
Ее время прошло: за Юлей пришли
Ее время прошло: за Юлей пришли новая главная тема; все еще актуально
11:04 5484
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедлы»?
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедлы»? фото
17:31 3572

ЭТО ВАЖНО

В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков обновлено 20:44
20:44 17209
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется»
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется» обновлено 20:25
20:25 3274
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла наша корреспонденция
19:22 1533
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды?
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды? мнение эколога
19:42 1169
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации все еще актуально
13:37 7328
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
17:47 3232
И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
11:50 6707
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям фото; видео; обновлено 18:40
18:40 5088
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
17:15 3187
Ее время прошло: за Юлей пришли
Ее время прошло: за Юлей пришли новая главная тема; все еще актуально
11:04 5484
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедлы»?
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедлы»? фото
17:31 3572
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться