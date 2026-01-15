Новые санкции против Ирана: и Лариджани в списке

Министерство финансов США расширило список санкций в отношении Ирана, добавив в него 11 лиц и 13 организаций. Сообщение об этом опубликовано на сайте американского Минфина.

В обновленный санкционный список попали организации, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах, Иране, Сингапуре и Великобритании, в том числе газовые и нефтяные компании. Кроме того, в перечне указана тюрьма Фардис.

В число подпавших под санкции должностных лиц вошел секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, а также главы региональных подразделений полиции и командующие силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинциях Лорестан и Фарс.

Президент США Дональд Трамп 14 января заявил, что «точно знает», какие меры воздействия окажут Соединенные Штаты на Иран из-за подавления массовых протестов. При этом президент не сказал, собирается ли Вашингтон воздействовать на Тегеран военными или какими-либо другими методами.