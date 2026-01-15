Россия хочет «добить» Киев

«На сегодня около 300 многоэтажных домов Киева остаются без отопления. (Из тех 6000, где не было теплоснабжения после массированной атаки на столицу 9 января)», – написал он в Telegram.

Сейчас столица Украины живет по экстренным графикам отключений света. Почасовые графики не действуют. Энергетики тоже работают в режиме 24/7, преодолевая последствия чрезвычайной ситуации.

«Город запитал объекты критической инфраструктуры мощными генераторами и мобильными котельными. Подключают к генераторам и теплопункты некоторых крупных многоэтажек, где нет тепла и света уже шестые сутки. Работают в столице более 1200 пунктов обогрева», – отметил Кличко.

«Мы делаем все, что можем в этих условиях. Но ситуация очень сложная. И в энергетике, и с погодными условиями», – добавил мэр города.

В то же время газета The New York Times пишет о том, что массированными атаками на энергообъекты Киева Россия хочет сделать город непригодным для жизни.

В статье издания подчеркивается, что Киев находится вне досягаемости российских наземных войск, но в пределах досягаемости взрывающихся беспилотников и ракет.

«Цель России — сделать его непригодным для жизни. Хотя Киев прекрасно сохранился в течение нескольких лет войны, он становится наиболее уязвимым, когда наступают холода», – отмечает издание.

То есть, когда в Киеве наступили глубокие зимние морозы, Россия активизировала кампанию по выводу из строя городской тепло- и электросети.

Как пишет NYT, эти атаки имеют целью подорвать моральный дух населения и заставить правительство пойти на уступки в мирных переговорах, организованных при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что это не первый случай, когда Киев, город с трехмиллионным населением, испытывает отключения электроэнергии, поскольку Россия пыталась, но не смогла заморозить крупнейший город Украины.

Однако в этом году российские ракетные атаки и атаки беспилотников имеют серьезные последствия, подчеркивает NYT.

В прошлую пятницу Россия нанесла удары по трансформаторным подстанциям в Киеве и его окрестностях. Эти удары привели к отключению электроэнергии в других частях страны, пишет издание.

Россия также нанесла удары по всем трем электростанциям в Киеве, работающим на природном газе и угле, что привело к отключению внутренних источников тепла и электроэнергии города.