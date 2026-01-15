USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Россия хочет «добить» Киев

The New York Times
20:04

Около 300 многоэтажных домов Киева остаются без отопления, сообщил председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

«На сегодня около 300 многоэтажных домов Киева остаются без отопления. (Из тех 6000, где не было теплоснабжения после массированной атаки на столицу 9 января)», – написал он в Telegram.

Сейчас столица Украины живет по экстренным графикам отключений света. Почасовые графики не действуют. Энергетики тоже работают в режиме 24/7, преодолевая последствия чрезвычайной ситуации.

«Город запитал объекты критической инфраструктуры мощными генераторами и мобильными котельными. Подключают к генераторам и теплопункты некоторых крупных многоэтажек, где нет тепла и света уже шестые сутки. Работают в столице более 1200 пунктов обогрева», – отметил Кличко.

«Мы делаем все, что можем в этих условиях. Но ситуация очень сложная. И в энергетике, и с погодными условиями», – добавил мэр города.

В то же время газета The New York Times пишет о том, что массированными атаками на энергообъекты Киева Россия хочет сделать город непригодным для жизни.

В статье издания подчеркивается, что Киев находится вне досягаемости российских наземных войск, но в пределах досягаемости взрывающихся беспилотников и ракет. 

«Цель России — сделать его непригодным для жизни. Хотя Киев прекрасно сохранился в течение нескольких лет войны, он становится наиболее уязвимым, когда наступают холода», – отмечает издание.

То есть, когда в Киеве наступили глубокие зимние морозы, Россия активизировала кампанию по выводу из строя городской тепло- и электросети.

Как пишет NYT, эти атаки имеют целью подорвать моральный дух населения и заставить правительство пойти на уступки в мирных переговорах, организованных при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что это не первый случай, когда Киев, город с трехмиллионным населением, испытывает отключения электроэнергии, поскольку Россия пыталась, но не смогла заморозить крупнейший город Украины.

Однако в этом году российские ракетные атаки и атаки беспилотников имеют серьезные последствия, подчеркивает NYT.

В прошлую пятницу Россия нанесла удары по трансформаторным подстанциям в Киеве и его окрестностях. Эти удары привели к отключению электроэнергии в других частях страны, пишет издание.

Россия также нанесла удары по всем трем электростанциям в Киеве, работающим на природном газе и угле, что привело к отключению внутренних источников тепла и электроэнергии города.

