Туск ответил Трампу: Мирный план отвергла Россия, а не Украина

Мирный план США по завершению войны России против Украины был отвергнут Москвой, а не Киевом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Польши Дональда Туска в соцсети Х.

«Это Россия отклонила мирный план, подготовленный США, а не президент Украины Владимир Зеленский», - написал Туск.

Он отметил, что единственным ответом России на мирный план были дальнейшие ракетные обстрелы украинских городов.

«Вот почему единственным решением является усиление давления на Россию. И вы все это знаете», - подчеркнул польский премьер.

Напомним, президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что Украина, а не Россия, тормозит потенциальное мирное соглашение.

По его мнению, президент России Владимир Путин готов заключить мирное соглашение, а Украина - менее готова.

На вопрос, почему переговоры под руководством США до сих пор не решили крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: «Зеленский».

Отметим, что на следующей неделе союзники Киева по G7 встретятся с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, чтобы заручиться его личной поддержкой в вопросе гарантий безопасности для Украины после прекращения огня.

В частности, официальные лица ведут переговоры о деталях встречи, которая должна состояться 21 января и может включить в себя других лидеров стран-участниц «коалиции желающих». По словам чиновников, советники по нацбезопасности из коалиции также планируют провести отдельную встречу.