В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Туск ответил Трампу: Мирный план отвергла Россия, а не Украина

20:20 554

Мирный план США по завершению войны России против Украины был отвергнут Москвой, а не Киевом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Польши Дональда Туска в соцсети Х.

«Это Россия отклонила мирный план, подготовленный США, а не президент Украины Владимир Зеленский», - написал Туск.

Он отметил, что единственным ответом России на мирный план были дальнейшие ракетные обстрелы украинских городов.

«Вот почему единственным решением является усиление давления на Россию. И вы все это знаете», - подчеркнул польский премьер.

Напомним, президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что Украина, а не Россия, тормозит потенциальное мирное соглашение.

По его мнению, президент России Владимир Путин готов заключить мирное соглашение, а Украина - менее готова.

На вопрос, почему переговоры под руководством США до сих пор не решили крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: «Зеленский». 

Отметим, что на следующей неделе союзники Киева по G7 встретятся с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, чтобы заручиться его личной поддержкой в вопросе гарантий безопасности для Украины после прекращения огня.

В частности, официальные лица ведут переговоры о деталях встречи, которая должна состояться 21 января и может включить в себя других лидеров стран-участниц «коалиции желающих». По словам чиновников, советники по нацбезопасности из коалиции также планируют провести отдельную встречу.

В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков обновлено 20:44
20:44 17216
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется»
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется» обновлено 20:25
20:25 3278
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла наша корреспонденция
19:22 1535
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды?
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды? мнение эколога
19:42 1172
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации все еще актуально
13:37 7331
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
17:47 3233
И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
11:50 6707
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям фото; видео; обновлено 18:40
18:40 5090
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
17:15 3190
Ее время прошло: за Юлей пришли
Ее время прошло: за Юлей пришли новая главная тема; все еще актуально
11:04 5484
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедлы»?
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедлы»? фото
17:31 3575

